Un 40enne è stato denunciato per furto a Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e la persona, è stato accusato di aver sottratto un cellulare a un giovane presso la struttura Ser.T di via Carso. L’episodio è avvenuto nella mattina di ieri, quando una volante è stata chiamata a intervenire dopo la segnalazione della madre della vittima.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto intorno alle 9.40, quando la madre del ragazzo ha contattato le autorità per denunciare il furto del cellulare del figlio. Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo descritto dalla donna. Nonostante il suo stato collaborativo, l’uomo appariva poco lucido, il che ha reso necessario il suo accompagnamento in Questura per ulteriori accertamenti.

Le dichiarazioni del sospettato

Una volta in Questura, il 40enne ha dichiarato di aver chiesto in prestito il cellulare al giovane per effettuare una chiamata. Tuttavia, anziché restituirlo, si è allontanato con un amico in auto, consegnando il dispositivo a quest’ultimo con l’intento di venderlo. L’uomo ha giustificato ‘sinceramente’ il suo gesto affermando che i proventi della vendita erano necessari per sostenere la sua vita da senzatetto.

Conclusione delle indagini

Nonostante le sue dichiarazioni, l’uomo ha ammesso di non essere più in possesso del cellulare e di non aver ricevuto il compenso pattuito dalla persona a cui l’aveva consegnato. Dopo aver completato i rilievi dattiloscopici, il 40enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per furto.

