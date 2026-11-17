Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È stato arrestato un uomo di 34 anni, residente in provincia di Bari. L’accusa sarebbe quella di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di un bambino di 9 anni di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Secondo gli investigatori, avrebbe contattato il minore attraverso TikTok e WhatsApp, conquistandone la fiducia con conversazioni sui videogiochi per poi chiedergli fotografie intime. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato attraverso il Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Bari.

Chiede foto pedopornografiche a bambino, la denuncia della mamma

Come riporta LaPresse, le indagini sono iniziate dopo la denuncia presentata dalla madre del bambino, che aveva scoperto alcune conversazioni tra il figlio e un adulto sulle piattaforme di messaggistica. Secondo la ricostruzione della polizia, il 34enne avrebbe inizialmente parlato con il minore di videogiochi e altri interessi comuni, instaurando progressivamente un rapporto di confidenza.

Successivamente gli avrebbe inviato immagini sessualmente esplicite, chiedendogli di produrre e trasmettere fotografie intime. In alcune occasioni, secondo gli inquirenti, avrebbe anche prospettato conseguenze negative nelle relazioni sociali del bambino qualora non avesse accettato le richieste. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti esclusivamente attraverso Internet, senza alcun contatto fisico tra l’indagato e il minore.

Le indagini

Gli accertamenti degli investigatori di Termini Imerese hanno permesso di identificare il presunto responsabile e ricostruire le comunicazioni con il bambino. Dall’indagine sarebbe emersa un’attività online più ampia, caratterizzata dalla frequentazione di gruppi e canali a contenuto pornografico.

Secondo la polizia, l’uomo avrebbe cercato interlocutori con cui avviare conversazioni private, manifestando interesse per materiale pedopornografico riguardante minori e proponendone lo scambio. Le attività si sarebbero svolte soprattutto nelle ore serali e notturne. Gli investigatori hanno inoltre segnalato la persistenza delle condotte durante gli accertamenti, elemento considerato rilevante per il rischio di reiterazione dei reati. Il gip ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere.

Grooming, cosa sapere

L’adescamento online dei minori viene definito grooming. Il primo contatto può avvenire attraverso social network, videogiochi o applicazioni di messaggistica, spesso partendo da interessi apparentemente comuni. L’adulto può cercare di costruire un rapporto di fiducia prima di introdurre richieste di immagini intime, segreti o conversazioni da nascondere ai familiari.

La Polizia di Stato invita i genitori a conoscere le piattaforme utilizzate dai figli, rispettare i limiti di età e mantenere un dialogo aperto sui rischi della rete. Tra i possibili segnali di attenzione figurano nuovi contatti sconosciuti, un utilizzo improvvisamente riservato dello smartphone e cambiamenti del comportamento. In presenza di comunicazioni sospette, è importante non cancellare chat e messaggi, non diffondere eventuali immagini intime e rivolgersi tempestivamente alla Polizia Postale.