Chiede il passaporto ma non dichiara di avere un figlio minore, padre 54enne denunciato a Catania

Un uomo di 54 anni è stato denunciato per false dichiarazioni a Catania dopo aver omesso informazioni cruciali nel modulo per il passaporto. L’episodio si è verificato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina”, dove l’uomo si era recato per richiedere il documento.

La scoperta dell’anomalia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo aveva dichiarato di non avere figli minori, ma i controlli effettuati hanno rivelato che era padre di una figlia di 17 anni. Questa omissione ha portato alla denuncia per false dichiarazioni.

Le conseguenze legali

Alla luce delle informazioni emerse, gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria. La Polizia di Stato sottolinea che, nonostante la denuncia, vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Novità nel rilascio dei passaporti

La Polizia di Stato ricorda che nel 2023 è stata introdotta una novità per il rilascio dei passaporti: per i genitori con figli minori, non è più necessario il consenso dell’altro coniuge, a meno che non esista un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ne inibisca il rilascio. Questo semplifica il processo di emissione del passaporto.

