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Ad Acireale un uomo è stato denunciato e sono state sequestrate 3.219 monete da 2 euro. La polizia ha scoperto l’ingente quantitativo di monete contraffatte durante un controllo mirato. L’intervento è stato condotto nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che hanno agito per contrastare il fenomeno della detenzione di monete contraffatte nel territorio acese.

Le indagini e il sospetto sull’uomo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività investigative si sono concentrate su un 48enne noto ad Acireale per la sua presenza abituale nelle vie cittadine, dove era solito chiedere l’elemosina. Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato hanno raccolto elementi che facevano sospettare la sua implicazione nella detenzione di un ingente quantitativo di monete false.

Il controllo e il primo sequestro

Le intuizioni degli investigatori si sono rivelate fondate: una volta rintracciato, il 48enne è stato trovato in possesso di 13 monete da 2 euro contraffatte, custodite in un sacchetto. Le monete presentavano le stesse anomalie già riscontrate in altri sequestri avvenuti nelle settimane precedenti, sempre ad opera della squadra volanti del Commissariato.

La perquisizione domiciliare e la scoperta delle monete

Ritenendo che l’uomo potesse detenere ulteriori monete false, i poliziotti hanno deciso di estendere le ricerche alla sua abitazione. La perquisizione ha portato a un risultato sorprendente: all’interno della casa sono state rinvenute 3.219 monete da 2 euro, per un valore complessivo di 6.438 euro. Tutte le monete, impilate e confezionate in numerosi sacchetti, presentavano evidenti difformità rispetto al conio originale, confermando la loro natura contraffatta.

Il sequestro di tabacco di contrabbando

Durante le verifiche, gli agenti hanno inoltre scoperto prodotti di tabacco lavorato estero, risultati essere di contrabbando. Anche questi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, aggiungendo un ulteriore elemento all’operazione condotta dalla Polizia.

Al termine delle attività, il 48enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di monete contraffatte.

IPA