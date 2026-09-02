Chiede offerte fingendosi sordomuto nella zona pedonale di San Candido vicino a Bolzano, denunciato un 38enne

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È stato denunciato un cittadino straniero di 38 anni per truffa a San Candido, dopo essere stato sorpreso mentre chiedeva offerte fingendosi sordomuto. L’uomo è stato individuato dalla Polizia di Stato durante un controllo nella zona pedonale della città, frequentata da numerosi turisti.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di sabato, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Candido hanno notato un individuo che si aggirava tra i passanti all’ingresso della zona pedonale. L’uomo, identificato con le iniziali S.R.S., si avvicinava ai cittadini chiedendo offerte di denaro e invitandoli a firmare un modulo che faceva riferimento a una presunta associazione benefica a favore di persone sordomute.

Il modus operandi del truffatore

L’uomo, per rendere più credibile la sua richiesta, simulava un apparente stato di sordomutismo. Questa strategia, però, non è sfuggita all’attenzione degli operatori della Polizia, che hanno deciso di intervenire per approfondire la situazione. Durante il controllo, il soggetto ha inizialmente continuato a fingere di non poter parlare né sentire, ma una volta compreso di essere stato scoperto dagli agenti, ha iniziato a parlare in italiano, ammettendo di aver messo in atto una truffa ai danni soprattutto di persone anziane.

L’intervento della Polizia e la denuncia

Gli agenti hanno quindi accompagnato il 38enne presso gli uffici del Commissariato per procedere con gli accertamenti di rito e la completa identificazione. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per l’ipotesi di reato di truffa. L’operazione si è svolta in un’area particolarmente affollata di San Candido, dove la presenza di numerosi turisti aveva probabilmente reso più facile per il truffatore avvicinare le sue vittime.

IPA