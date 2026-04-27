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È stato arrestato e condotto in carcere un cittadino nigeriano di 51 anni, ricercato a livello europeo dal 2019 per violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane donna. L’uomo, già condannato a 15 anni di reclusione dalle autorità tedesche, è stato individuato dalla Polizia di Stato della Questura di Padova durante una procedura amministrativa.

L’arresto durante la richiesta di permesso di soggiorno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’attività congiunta dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Volanti della Questura di Padova. Il cittadino nigeriano, latitante da 5 anni, è stato associato presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” dopo essere stato riconosciuto come destinatario di un Mandato di Arresto Europeo.

L’uomo si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Padova per formalizzare una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Durante l’istruttoria della pratica, gli agenti hanno riscontrato, tramite la banca dati SIS (Sistema Informativo Schengen), la presenza di un rintraccio a suo carico, collegato a un alias che corrispondeva alle sue reali generalità.

Le indagini e la scoperta dell’identità

Per approfondire la situazione, sono stati coinvolti i colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti. Il 51enne è stato accompagnato in Questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica. Le impronte digitali hanno confermato la sua identità: si trattava proprio del soggetto ricercato in ambito europeo, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità tedesche.

Il reato commesso in Germania

L’origine del mandato di cattura risale a una grave vicenda avvenuta in Germania nel 2014. La sera del 9 marzo, nella cittadina di Augusta, il cittadino nigeriano – allora 39enne – aveva avvicinato una giovane donna in attesa di entrare in un locale pubblico. Dopo averla palpeggiata contro la sua volontà, l’aveva costretta a seguirlo in una zona boschiva poco distante, dove si era consumata la violenza sessuale. La vittima aveva riportato numerose lesioni su tutto il corpo a seguito della brutale aggressione.

La fuga e la latitanza in Italia

Dopo il reato, l’uomo aveva lasciato la Germania nello stesso anno, facendo ingresso in Italia a fine 2014 sotto altre generalità. L’obiettivo era quello di sottrarsi alle indagini e regolarizzarsi sul territorio nazionale con un nuovo nome, eludendo così eventuali provvedimenti restrittivi che sarebbero stati emessi dalle autorità tedesche. Nel 2019, il Tribunale tedesco aveva emesso una condanna a 15 anni di reclusione, rendendo il cittadino nigeriano ufficialmente latitante.

I precedenti penali

Gli accertamenti della Polizia hanno inoltre evidenziato che il 51enne era già stato richiedente Protezione Internazionale e risultava gravato da precedenti penali e di polizia per reati in materia di immigrazione clandestina e contro il patrimonio.

Al termine delle verifiche, gli agenti delle Volanti hanno proceduto all’arresto del cittadino nigeriano, che è stato successivamente tradotto presso la Casa Circondariale “Due Palazzi di Padova”.

IPA