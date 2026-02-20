Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una cittadina cinese di 45 anni è stata arrestata a Parma per il reato di sfruttamento della prostituzione, dopo che la sua vera identità è stata scoperta durante la richiesta di protezione internazionale. L’operazione è stata resa possibile grazie ai controlli incrociati effettuati dalla Polizia di Stato, che hanno permesso di individuare un ordine di carcerazione pendente dal 2018.

45enne cinese arrestata per sfruttamento della prostituzione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 16 febbraio, quando una donna di origine cinese si è presentata allo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma per presentare un’istanza di protezione internazionale.

La richiesta della cittadina cinese ha subito attirato l’attenzione degli agenti, che hanno avviato una serie di approfonditi accertamenti. Il personale della Polizia ha verificato che la donna era in possesso di un passaporto i cui dati coincidevano con quelli forniti nella domanda di protezione internazionale. Tuttavia sono emerse delle discrepanze rispetto alle informazioni anagrafiche associate al fotosegnalamento.

L’ordine di carcerazione

Attraverso l’analisi dei dati anagrafici presenti nella banca dati gli agenti sono riusciti a risalire all’identità reale della donna. È emerso che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Torre Annunziata, risalente al 2018.

La donna doveva scontare una pena di due anni e sei mesi per il reato di sfruttamento della prostituzione, attività che aveva svolto attraverso un centro massaggi nella provincia di Napoli.

Completate le formalità di rito, la cittadina cinese è stata trasferita presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Reggio Emilia, dove sconterà la pena prevista dall’ordine di carcerazione.

