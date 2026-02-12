Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto l’accompagnamento di un cittadino marocchino presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Trapani Milo in seguito a numerose condanne per reati gravi e alla sua pericolosità sociale. L’uomo, richiedente protezione internazionale, è stato individuato e trattenuto dalla Polizia di Stato della Questura di Lucca l’11 febbraio 2026 dopo essersi presentato presso l’Ufficio Immigrazione. Il provvedimento è stato adottato per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, in attesa della decisione sulla sua richiesta di asilo.

Pericolisità sociale, accompagnato al CPR

L’operazione ha riguardato un cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di condanne definitive. L’uomo era stato riconosciuto responsabile di rapina, lesioni personali e spaccio di sostanze stupefacenti, reati che avevano portato anche alla sua detenzione in carcere.

A suo carico risultava inoltre un provvedimento di espulsione emesso dall’Autorità Giudiziaria, proprio in virtù della sua pericolosità sociale.

L’intervento presso l’Ufficio Immigrazione

Nella mattinata dell’11 febbraio 2026 il soggetto si è presentato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Lucca per manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale. Gli operatori della Polizia di Stato hanno subito avviato accertamenti approfonditi che hanno permesso di ricostruire la sua posizione giudiziaria e di adottare rapidamente le misure previste dalla legge.

Alla luce delle risultanze investigative il Questore ha disposto un Ordine di trattenimento nei confronti dell’uomo, che è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Trapani Milo. Qui rimarrà in attesa della decisione sulla richiesta di protezione internazionale e della convalida del trattenimento da parte della Corte d’Appello competente. L’obiettivo della misura è quello di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, considerata la pericolosità del soggetto e il suo coinvolgimento in reati che destano forte allarme sociale.

L’operazione, secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, testimonia l’attenzione costante delle forze dell’ordine nell’attività di prevenzione, soprattutto nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi e responsabili di reati di particolare gravità. Il caso di Lucca si inserisce in un quadro più ampio di controlli e interventi mirati a garantire la sicurezza della collettività e a contrastare fenomeni che possono generare allarme sociale.

