Chiede soldi per la droga ai genitori e li aggredisce nella notte a Spoleto, arrestato 26enne: cosa emerge

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Fine di un incubo per una coppia di genitori a Spoleto. La polizia ha arrestato un giovane di 25 anni per maltrattamenti in famiglia: avrebbe, secondo gli investigatori, aggredito la madre e il padre che si rifiutavano di consegnargli del denaro. Il giudice ha decretato il divieto di avvicinamento con il monitoraggio del braccialetto elettronico.

Un caso di maltrattamenti in famiglia a Spoleto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a seguito di una chiamata di emergenza effettuata da una donna, madre del ragazzo, che ha richiesto l’intervento degli agenti presso la propria abitazione di Spoleto.

La donna, visibilmente scossa e in preda al panico, ha riferito di essere stata aggredita dal figlio, che pretendeva del denaro per acquistare sostanze stupefacenti.

La ricostruzione

Il giovane avrebbe svegliato la madre nella notte, insistendo per ottenere denaro contante. Al rifiuto della donna, il ragazzo ha iniziato a inveire contro entrambi i genitori, aggredendo verbalmente anche il padre, persona con disabilità, e danneggiando alcuni oggetti presenti nell’abitazione.

L’escalation di violenza ha spinto la madre a rivolgersi al Numero Unico di Emergenza, temendo per la propria incolumità e per quella del marito.

L’intervento della polizia

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il giovane in evidente stato confusionale e armato di due coltelli da cucina di grandi dimensioni.

Dopo averlo disarmato, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione del ragazzo, risultato essere un 26enne già noto come consumatore abituale di sostanze stupefacenti. Considerate le condizioni psicofisiche del giovane, è stato richiesto l’intervento del personale medico.

Il trasporto in ospedale e l’arresto

Il personale sanitario, giunto poco dopo, ha provveduto a trasportare il ragazzo presso l’Ospedale di Spoleto per le cure necessarie.

Nel frattempo, gli agenti hanno raccolto ulteriori elementi che hanno permesso di documentare la reiterazione delle condotte violente e vessatorie nei confronti dei genitori.

Il provvedimento dopo l’arresto

Alla luce dei fatti accertati, il giovane è stato tratto in arresto con le accuse di maltrattamenti contro familiari e tentata estorsione.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il ragazzo è stato trattenuto presso l’abitazione di un parente in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori, con monitoraggio tramite strumenti elettronici di controllo.

IPA