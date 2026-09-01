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Due persone denunciate e di un provvedimento di allontanamento, questo il bilancio delle recenti attività di prevenzione della Polizia a Rezzato. Un uomo e una donna, entrambi di 36 anni e di cittadinanza romena, sono stati raggiunti da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune per 3 anni, dopo essere stati sorpresi a mettere in atto una truffa aggravata ai danni di cittadini, simulando una raccolta fondi per associazioni di disabili.

Il provvedimento a Rezzato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha emesso il foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel comune di Rezzato per 3 anni nei confronti di due cittadini romeni, un uomo e una donna di 36 anni, entrambi appartenenti alla comunità rom e domiciliati a Milano.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una segnalazione della Polizia Locale e delle successive attività istruttorie della Divisione Anticrimine della Questura.

Chi sono i destinatari del foglio di via

I due soggetti, già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, sono stati più volte denunciati per reati contro il patrimonio e truffa aggravata.

La loro presenza a Rezzato (Milano) è stata segnalata dagli agenti della Polizia Locale, che li hanno individuati nel parcheggio di un esercizio commerciale mentre erano intenti a chiedere denaro fingendo una raccolta fondi a favore di presunte associazioni per la gestione e assistenza di persone affette da sordomutismo.

La dinamica della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia si era presentata con falsa documentazione recante loghi riconducibili al mondo della disabilità, allo scopo di ingannare i cittadini e ottenere denaro.

Gli agenti hanno trovato in loro possesso alcune centinaia di euro in contanti, ritenute provento dell’attività truffaldina, e hanno proceduto al sequestro immediato delle somme.

Le indagini e i precedenti

Dagli accertamenti è emerso che i due erano già stati destinatari di numerose denunce per reati commessi con modalità analoghe, oltre che responsabili di sistematiche inottemperanze ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

La loro condotta, reiterata e organizzata, ha portato le autorità a ritenere necessario un intervento preventivo per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le motivazioni del provvedimento

Il Questore ha sottolineato come le azioni dei due soggetti siano state ritenute suscettibili di arrecare pregiudizio non solo all’ordine pubblico, ma anche all’incolumità delle persone, in particolare approfittando della condizione di fragilità emotiva e di minorata difesa degli utenti.

Per questo motivo, oltre al foglio di via, sono state avviate le procedure per l’espulsione dei cittadini comunitari coinvolti.

Le conseguenze in caso di violazione

Il provvedimento prevede che, in caso di violazione del divieto di ritorno a Rezzato, i destinatari potranno essere condannati fino a 1 anno e mezzo di reclusione e a una multa di 10.000 euro.

L’impegno delle forze dell’ordine contro le truffe

Il Questore Paolo Sartori ha ribadito l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questo tipo di reati, che colpiscono soprattutto le fasce più deboli della popolazione, sfruttando la fiducia e la sensibilità delle persone verso iniziative di solidarietà e assistenza. Le forze dell’ordine, ha sottolineato Sartori, sono da tempo impegnate in attività di informazione e sensibilizzazione per aiutare i cittadini a riconoscere le truffe e a denunciarle tempestivamente.

Prevenzione e sensibilizzazione

Le campagne di prevenzione e le iniziative informative promosse a livello nazionale si sono rivelate strumenti efficaci per accrescere la consapevolezza dei cittadini e fornire loro gli strumenti necessari per difendersi da tentativi di truffa. L’obiettivo è quello di ridurre il rischio che persone in condizioni di vulnerabilità possano cadere vittime di simili raggiri.

IPA