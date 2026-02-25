Chiello chiude il caso Morgan a Sanremo per la serata cover, "ho deciso io perché non ci siamo trovati"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Questione di incompatibilità: è stata questa la molla che ha portato Chiello e Morgan a chiudere il sodalizio che li avrebbe visti duettare nella serata cover di Sanremo 2026. Inizialmente Morgan aveva detto di essersi fatto da parte per non oscurare Chiello. Quest’ultimo, invece, in conferenza stampa ha raccontato un’altra verità: “Ho deciso io”. Caso chiuso, per ora.

Sanremo, Chiello parla di Morgan

Svolta, dunque, nel “caso diplomatico” che ha infiammato il pre-Festival: Chiello ha smentito la versione fornita inizialmente dall’ex Bluvertigo.

Morgan e Chiello, come da intesa originaria, avrebbero dovuto duettare nella serata di venerdì 27 febbraio su un brano di Luigi Tenco.

In conferenza stampa Chiello ha tenuto i toni bassi esprimendo stima per il collega: “Lui è un grande artista, questo non lo metto in dubbio”, ha dichiarato il cantante di fronte ai giornalisti.

“Solo che, semplicemente, dopo avere fatto un un po’ di prove non ci siamo trovati. Non si è creata l’alchimia artistica. E quindi abbiamo deciso, anzi ho deciso, di non portarlo” in gara “e dunque non sarà presente”, ha ammesso con grande franchezza.

Un cronista ha cercato di raccogliere una verità alternativa: “Quindi è stata tua la decisione di rinunciare al duetto? Perché Morgan ha detto il contrario”.

Chiello ha troncato sul nascere ogni speculazione, riaffermando la sua verità: “Non voglio fare queste polemiche. Sembra un po’ come quando finisce una storia con la fidanzata: ti ho lasciato io, non è vero non mi hai lasciato tu… Questa cosa non mi interessa”. Morgan, ha concluso Chiello, “può dire quello che vuole”.

La versione di Morgan sulla cover con Chiello

Qualche giorno prima, tramite Instagram, Morgan aveva spiegato il motivo del passo indietro: “La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte. Il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover, e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce. Di un’unica anima. E di un solo cuore”.

“Per questo – aveva aggiunto – la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”. Insomma, Morgan aveva parlato di un atto di generosità fra colleghi per non oscurare Chiello.

L’arrangiamento della cover in gara a Sanremo

Chiello ha poi aggiunto qualche dettaglio in merito alla cover di Luigi Tenco: “L’arrangiamento è stato fatto da Saverio Cigarini, che è una persona molto importante per me e tra l’altro anche un grande artista, quindi sono sicuro che spaccherà tutto”.