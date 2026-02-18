Chiello, l'intervista al cantante in gara a Sanremo 2026: “Ho più paura di deludere me stesso che gli altri”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Non cerca di convincere nessuno. Non sgomita, non si adegua. Chiello sta dove sente di dover stare, anche se è un luogo scomodo, fragile, spoglio di maschere. A 26 anni, dopo aver attraversato la scena trap con gli FSK, dopo certificazioni, collaborazioni e live sold out, arriva per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con Ti penso sempre, un brano che non alza la voce, ma resta. Lo fa senza retorica e senza bisogno di spiegarsi troppo, come tutto quello che lo riguarda. Il 20 marzo esce Agonia, un album che si muove nei territori incerti dell’interiorità (in tour ad aprile per sei date ad alta intensità): undici tracce che non raccontano una verità, ma uno stato d’animo. Il titolo non è una posa drammatica: è una parola che abbraccia l’inquietudine, il desiderio, il cambiamento. C’è la fotografia sospesa di Todd Hido in copertina (finestre illuminate nella notte, presenze appena accennate, solitudini condivise) e c’è un suono che riflette quella stessa malinconia sommessa, mai compiaciuta. Il disco è stato registrato a Minneapolis, negli stessi studi in cui hanno inciso alcuni dei riferimenti di Chiello stesso. Non per nostalgia, ma per cercare un’energia diversa, lontana dal rumore. Con una sincerità disarmante e uno stile che rifiuta le etichette, Chiello si conferma una delle voci più singolari del panorama italiano. Non sale sul palco per vincere: lo fa per restare vero. E per ricordare, a chi ascolta, che anche stare male può essere un modo per conoscersi meglio.

Come sta?

“Sto bene, tranquillo. Non ho particolari preoccupazioni in questo momento. Anzi, ho la sensazione che tutto si stia mettendo in ordine da solo. È difficile da spiegare, ma sembra davvero che i pianeti si stiano allineando”.

Perché ha scelto proprio Ti penso sempre per debuttare in gara a Sanremo?

“È stata una scelta istintiva. Mi affido molto alle sensazioni, senza farmi troppe domande razionali. Quando ho pensato a quale brano portare, ho sentito che questo era quello giusto. Forse anche perché ha un linguaggio diretto, arriva facilmente, sia per il suono sia per il contenuto. Ma più di tutto, mi è sembrato naturale sceglierlo”.

Perché ha intitolato l’album Agonia? E come mai ha registrato a Minneapolis?

“Agonia è una parola che trovo molto intensa, carica di significato. Non la intendo solo come dolore, ma come ‘lotta interiore’, una fase di passaggio, un conflitto in movimento. È il filo conduttore di tutte le tracce del disco. Quanto a Minneapolis, abbiamo scelto il Pachyderm Studio perché lì sono stati registrati dischi che amiamo. Ci interessava quell’energia, e abbiamo deciso di andare lì proprio per questo”.

Il finale della canzone di Sanremo colpirà molti per il tono definito ‘ambiguo’: “Se ti rivedo ti…”. Ce lo spiega?

“In realtà non credo serva una spiegazione. Mi piaceva l’idea di lasciare quella frase sospesa, aperta. Ognuno può attribuirle il significato che preferisce. Non c’è bisogno di essere sempre espliciti. Dipende anche da chi ascolta: qualcuno la trova dolce, qualcun altro più dura. Per esempio, potrebbe essere semplicemente affettuosa, come dire: ‘Se ti rivedo, ti bacio’. È tutto molto soggettivo”.

Com’è nato il rapporto artistico con Tommaso Ottomano? Sarà con lei sul palco di Sanremo?

“No, non sarà sul palco, ma è stato fondamentale per il disco. Siamo molto amici, ha lavorato con noi in tutte le fasi, ha partecipato anche alla scrittura ed è venuto a Minneapolis. Ci siamo conosciuti quattro o cinque anni fa, grazie a Francis Delacroix. Ricordo che all’inizio non mi dava molta attenzione. Gli feci ascoltare Crema di buccia e gli chiesi se volesse girarne il video. Non rispose nemmeno, si voltò e se ne andò. Poi, un mese dopo, mi scrisse: ‘Ho ascoltato la canzone, è bella. Dobbiamo vederci’. Da allora non ci siamo più separati. È nato tutto in modo spontaneo”.

Sanremo è un palco importante ma anche complesso. Come vive la competizione? Come si sta preparando?

“Sono piuttosto sereno. La competizione non mi interessa: musica e gara, per me, sono due cose che non dovrebbero andare insieme. Non vedo questa esperienza come una sfida, anzi: se potessi scegliere, arriverei ultimo. Quanto alla preparazione… magari ogni tanto un aerosol (ride, ndr), ma la vera preparazione è in sala prove, con la mia band. Suoniamo tanto, ci lavoriamo, ed è questo che conta per me”.

L’anno scorso era già stato a Sanremo. Com’è andata?

“Sì, ero ospite di Rose Villain. È stata un’esperienza breve e leggera: sono rimasto solo un giorno, mi sono esibito con lei. Non stavo nemmeno benissimo, avevo un po’ di febbre. Ma in generale è andato tutto bene”.

C’è un aspetto di sé su cui sta lavorando, anche in vista di una settimana così intensa?

“Sì, ma è un percorso continuo, non legato solo a Sanremo. Cerco sempre di migliorarmi, di lavorare sui miei difetti. È parte del mio modo di essere”.

Lei è un artista riservato, eppure ha scelto una competizione molto esposta. Perché partecipare? E a chi vuole far arrivare con la sua canzone?

“A dire la verità… mi stavo annoiando. Avevo bisogno di fare qualcosa di nuovo, di mettermi in gioco. Non l’ho fatto pensando a un destinatario preciso, è nata come esigenza personale, per uscire dalla routine”.

È pronto alle critiche, alla pressione, alla macchina mediatica del Festival?

“Non mi interessa molto il giudizio degli altri. Ho molta più paura del mio. Temo di deludere me stesso, più che il pubblico. Il giudizio esterno mi tocca poco”.

Ha citato Tenco dicendo “vado a Sanremo perché non avevo niente da fare”. Perché ha scelto proprio quella frase?

“Mi piaceva. In quel momento era sincera. Può sembrare una provocazione, ma per me era semplicemente vera. Rappresentava davvero il motivo per cui stavo andando a Sanremo”.

Ha coinvolto Morgan per la serata delle cover. Non teme polemiche legate alla sua figura, anche considerando le vicende extra musicali che lo hanno visto protagonista?

“No, non ho questo timore. Ho scelto Morgan perché lo stimo profondamente come artista. Canzoni dell’appartamento è, per me, uno dei dischi più importanti della musica italiana. Averlo con me è un onore. Il resto non mi interessa. Se ci saranno polemiche, affronteremo anche quelle”.

In caso di vittoria a Sanremo, parteciperà all’Eurovision?

“Sinceramente, non ci ho ancora pensato. Se ci sarà l’occasione, vedremo. Per ora, no, non ci ho ragionato”.

Ha sempre dato molta importanza alla parte visiva. Come ha scelto la foto di copertina del suo nuovo album, Agonia, e il fotografo Todd Hido?

“Ho scoperto Hido con la sua raccolta House Hunting, da cui arriva la foto usata per la copertina. Mi ha colpito molto il modo in cui ritrae case isolate, desolate, immerse nel buio, con una luce fioca. L’atmosfera di quelle immagini mi sembrava in linea con quella del disco. Le case, per me, contengono storie non dette, racconti nascosti. C’è un senso di solitudine che mi appartiene, e quell’estetica visiva si collega perfettamente alla mia musica. Mi ritrovo molto in quelle atmosfere”.

Qual è il conflitto più grande che sente dentro di sé?

“Questa è una domanda a cui non riesco ancora a rispondere. Non ho avuto il tempo di metabolizzare del tutto quello che ho scritto. Ho finito da poco e tutto si sta muovendo molto in fretta. Penso che mi serva ancora un po’ di tempo per capirlo davvero”.

Nei brani che compongono Agonia si sentono suoni tipici degli anni zero. Come è arrivato a quelle influenze, considerando che all’epoca era ancora molto giovane?

“Sì, è vero, avevo un anno e mezzo quando quei dischi uscivano. Me li hanno fatti scoprire i ragazzi della band e poi ho cominciato a esplorare quel mondo da solo. È un mondo sonoro che mi affascina, e una volta entratoci, ho iniziato a farci ricerca sopra, a farmelo mio”.

Suonerà anche fuori dal Festival con il ‘Club Agonia’: cos’è? Cosa porterà poi sul palco dell’Ariston?

“Al Club Agonia ci saranno vari appuntamenti durante la settimana del Festival. È uno spazio che abbiamo creato proprio per la musica, e ci sarò anche io, con la mia band. Stiamo lavorando anche al lancio del nuovo disco, proprio in questi giorni. È ancora tutto in fase di costruzione, ma ci stiamo mettendo tanto di noi. Quanto al palco dell’Ariston… preferisco non anticipare nulla. Sarà una sorpresa.

Quali saranno i primi appuntamenti del Club Agonia?

“Il primo sarà lunedì 23 febbraio. L’idea è che ogni sera ci sia un live. Club Agonia è uno spazio pensato interamente per la musica. Volevamo un luogo che potesse vivere accanto al Festival, ma senza seguirne la logica promozionale o competitiva. Un posto dove esibirsi con libertà, con la musica al centro. Ogni sera ci sarà qualcuno sul palco. E ovviamente siete tutti invitati!”.