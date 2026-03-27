Chiesta archiviazione per Roberta Bruzzone e l'accusa di stalking, rabbia della criminologa: "Fango mediatico"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Roberta Bruzzone ha annunciato che sarebbe in dirittura d’arrivo l’archiviazione per le accuse di stalking. Dopo una settimana di quelli che ha definito “attacchi mediatici e minacce”, la criminologa si è detta sollevata. Ora la decisione spetterà al Gip, mentre Bruzzone valuta di intraprendere azioni legali contro chi l’ha accusata.

L’annuncio di Roberta Bruzzone

La vicenda che ha coinvolto la criminologa Roberta Bruzzone sembra avviarsi verso una conclusione a lei favorevole. Dopo giorni di forte esposizione mediatica e accuse molto pesanti, emerge infatti la notizia destinata a cambiare il quadro: la richiesta di archiviazione del procedimento per le accuse di stalking sarebbe già stata firmata dal magistrato competente.

A rivelarlo è stata la stessa Bruzzone durante un’intervista televisiva nel corso della trasmissione “Quarto Grado” su Rete4. “Nella giornata di mercoledì, il mio avvocato ha avuto notizia formale che il magistrato incaricato del fascicolo, che lo ha ereditato da Cagliari, ha già firmato la richiesta di archiviazione” ha confermato.

ANSA

Le accuse di stalking

Il passaggio chiave segna un punto di svolta nella vicenda giudiziaria. Come previsto dalla procedura, sarà ora il giudice per le indagini preliminari (Gip) a valutare definitivamente la richiesta.

Bruzzone si è espressa anche sul forte impatto personale subito negli ultimi giorni, parlando apertamente di un clima molto pesante. “Una settimana di orrore mediatico, di fango” ha descritto la criminologa. Le accuse a lei rivolte sarebbero “gravissime e farneticanti, che mi hanno attirato contro una quantità industriale di commenti d’odio e minacce di morte, già all’attenzione della Procura della Repubblica di Roma”.

Dopo la pressione subita, Bruzzone ha espresso sollievo per la piega presa dalla vicenda. “Questa notizia mi rasserena moltissimo e mi dà anche molta energia per procedere contro tutti coloro che hanno partecipato a questo attacco mediatico spaventoso”.

Gli sviluppi del caso

La decisione del Gip potrebbe quindi confermare l’archiviazione e chiudere definitivamente il caso. Parallelamente, potrebbero aprirsi nuovi fronti legali legati alle minacce e agli attacchi mediatici denunciati dalla criminologa.

Le accuse di stalking nei confronti di Roberta Bruzzone sono emerse negli ultimi giorni a seguito di un esposto presentato da Elisabetta Sionis, psicologa forense e giudice in servizio al tribunale dei minori di Cagliari, con cui la criminologa avrebbe avuto contrasti legati a vicende professionali e mediatiche.

Secondo quanto ricostruito, le contestazioni riguarderebbero presunti comportamenti ritenuti insistenti e invasivi, collegati a comunicazioni e prese di posizione pubbliche.

La stessa Bruzzone ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo che siano il frutto di una strumentalizzazione.