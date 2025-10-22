Chiesto il processo per Mario Gregoraci papà di Elisabetta accusato di maltrattamenti dall'ex Rosita Gentile

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La procura di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per Mario Gregoraci, 74enne padre della showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci. L’uomo dovrà comparire il 5 novembre davanti al gup del Tribunale per rispondere delle accuse di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali che, stando all’ipotesi della procura, avrebbe commesso nei confronti dell’ex compagna, la 56enne Rosita Gentile.

Di cosa è accusato Mario Gregoraci

Atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali sono, dunque, i reati che la procura della Repubblica di Catanzaro contesta a Mario Gregoraci, come riporta il Corriere della Sera.

A carico del padre di Elisabetta Gregoraci è stato anche disposto, da parte del gip, il divieto di dimora nei comuni di Davoli e Soverato.

IPA

Mario Gregoraci con la figlia Elisabetta

L’inchiesta della procura riguarda le presunte violenze e molestie che sarebbero state commesse dal padre di Elisabetta Gregoraci ai danni di Rosita Gentile, 56 anni, ex compagna dell’uomo. La richiesta scaturisce dalle denunce presentate alla procura proprio dalla donna.

La denuncia di Rosita Gentile

Secondo la ricostruzione della procura di Catanzaro, basata sulle dichiarazioni di Rosita Gentile, Gregoraci avrebbe ripetutamente maltrattato, molestato e minacciato la donna durante il periodo di convivenza, durato fino al 2021, anche in presenza della figlia minore.

Mario Gregoraci avrebbe continuato con le condotte persecutorie, pedinando e controllando gli spostamenti dell’ex compagna anche dopo la separazione. Al punto che le violenze e i maltrattamenti avrebbero provocato a Rosita Gentile lesioni e traumi refertati dai sanitari.

L’avvocato chiede tutela della dignità

Secondo il legale di Rosita Gentile, Fabio Tino, “non si può parlare semplicisticamente di dichiarazioni unilaterali o di semplice deteriorarsi del rapporto tra Gregoraci e l’ex compagna poiché il sacrosanto diritto di difesa va bilanciato con un’informazione trasparente e coerente”.

Secondo l’avvocato, inoltre, è necessario “mantenere un sano equilibrio tra il diritto di difesa dell’indagato e la sua presunzione di innocenza, che sicuramente va tutelata in questa fase senza però dimenticare la tutela della dignità della persona offesa, che se ha inteso rendere pubblici alcuni fatti va rispettata e non trasformata in carnefice”.

E ancora: “È triste, invece, assistere sui social ad un certo tipo di attacchi rivolti alla presunta vittima, tacciata di volere cercare una visibilità che nessuno di noi vuole ottenere in questi termini”, ha concluso il legale.