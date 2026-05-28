Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dal Pino, sentenza rinviata per la donna che investì il ladro a Viareggio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stato chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino, la donna che avrebbe agito con “volontà omicidiaria” nei confronti dell’uomo che le aveva rubato la borsetta a Viareggio due anni fa. In seguito alla perizia del tribunale di Lucca, la richiesta è stata la pena massima. Il motivo è l’intento punitivo e il fatto che non ha tentato di fermare l’uomo, ma ha proseguito nell’aggressione, senza neanche chiamare i soccorsi. I legali hanno tentato la via dello “stato d’animo alterato” per il furto.

Cinzia Dal Pino, chiesta la pena massima

Il pubblico ministero, di fronte alla Corte d’Assise di Lucca, ha chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino. Si tratta della donna che due anni fa, in seguito al furto della propria borsetta, ha investito e ucciso con il suo Suv l’uomo che l’aveva derubata.

Secondo quanto riportato dalla perizia chiesta dal tribunale di Lucca, si escludono problemi mentali e viene invece sottoscritta la “volontà di uccidere” della donna, che avrebbe agito “per punire come forma di giustizia privata”.

La perizia si basa anche sulla ricostruzione basata su testimonianze e video delle telecamere di sicurezza della zona, che hanno mostrato l’intera drammatica scena del settembre del 2024.

Cosa è accaduto?

Tra il sette e l’8 settembre del 2024, una telecamera di via Coppino a Viareggio mostra l’imprenditrice Cinzia Dal Pino venire derubata all’uscita di un locale. La mano dietro al furto è quella di Noureddine Mezgui, un 52enne che riuscì a dileguarsi.

La donna però, una volta salita a bordo del suo Suv, ha ritrovato l’uomo e lo ha investito. Dalle immagini si evince che sia passata più di una volta sul corpo del senza fissa dimora prima di riprendere la borsa sottratta e allontanarsi.

La donna non ha avvertito i soccorsi e ha quindi lasciato l’uomo esanime a terra.

L’arringa del pubblico ministero

Tutta la scena è stata ripresa da un video. Ci fu un duro dibattito pubblico, ma la vicenda è proseguita oltre e ha portato a delle indagini a carico della donna e a un processo di primo grado.

Sara Bonino, nella sua arringa, ha evidenziato come l’imprenditrice non ha tentato di fermare l’uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo. Parla di “volontà di uccidere” per punire del furto subito.

Contro Cinzia Dal Pino l’accusa è di omicidio pluriaggravato da crudeltà, futili motivi, ricorso a mezzo insidioso e minorata difesa. Quest’ultimo perché l’uomo si trovava di spalle e camminava a piedi, quando la donna, riconoscendolo, ha sterzato bruscamente e lo ha investito passando sul suo corpo diverse volte.

La difesa della donna

I legali della donna hanno sostenuto che questa avrebbe agito per paura e per istinto, negando l’intenzione di uccidere. Dal Pino ha infatti affermato che il suo intento era quello di fermarlo: “Non voleva ammazzarlo”.

I legali hanno quindi parlato di uno stato d’animo alterato dalla tensione del furto subito. Da qui la richiesta di una perizia psichiatrica.

L’esito ha visto concordi i due periti incaricati dal tribunale, che hanno giudicato la donna completamente capace di intendere e di volere nonostante il momento concitato.