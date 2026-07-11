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È stata disposta la sospensione per dieci giorni della licenza di un bar nel centro storico di Chieti a seguito di un episodio di somministrazione di alcolici a minorenni e di ulteriori violazioni igienico-sanitarie e in materia di sicurezza sul lavoro. Il provvedimento è stato adottato dal Questore della Provincia, dopo controlli mirati condotti con il supporto dell’Ispettorato territoriale del lavoro e della Asl, per prevenire nuovi episodi di violenza e tutelare la sicurezza pubblica.

Controlli straordinari dopo episodi di violenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di intensificare i controlli nel centro storico di Chieti è arrivata in risposta a recenti episodi di violenza che hanno destato preoccupazione tra cittadini e autorità. Il Questore della Provincia ha quindi disposto una serie di verifiche mirate, coinvolgendo l’Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara e il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e prevenire ulteriori turbative dell’ordine pubblico.

Somministrazione di alcolici a minorenni: i fatti accertati

Nella serata di ieri, durante uno dei controlli, è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a tre ragazze minorenni all’interno di un bar del centro storico. Due delle giovani avevano quindici anni, mentre la terza era una sedicenne. A servire loro gli alcolici sarebbe stato un collaboratore del titolare dell’esercizio. L’episodio, sebbene unico, è stato ritenuto di particolare gravità dalle autorità, poiché ha coinvolto contemporaneamente tre soggetti molto giovani.

Provvedimenti e sanzioni per i responsabili

Per la somministrazione di alcolici a minorenni, il collaboratore responsabile verrà deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’articolo 689 del Codice Penale, relativamente alle due quindicenni. Inoltre, per la somministrazione alla sedicenne, verrà contestata una sanzione amministrativa, in solido con il titolare della licenza, come previsto dall’articolo 14 ter della Legge n. 125 del 30 marzo 2001. Il bar è stato quindi sottoposto a sospensione della licenza per dieci giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, una misura che mira a prevenire ulteriori rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le motivazioni del provvedimento

Nel provvedimento di sospensione, le autorità hanno sottolineato la gravità dell’episodio, evidenziando come il consumo di alcol tra i giovani possa avere pesanti ripercussioni non solo sulla salute, ma anche sul piano psico-sociale. Il Ministero della Salute ha infatti riconosciuto che l’assunzione di alcol in età adolescenziale può facilitare l’insorgere di altri comportamenti a rischio, come aggressività, violenza, assenze scolastiche e calo del rendimento, oltre a compromettere lo sviluppo cognitivo ed emotivo. In casi estremi, il consumo può portare a condizioni patologiche come l’intossicazione acuta o la dipendenza da alcol, e favorire l’avvicinamento a sostanze psicoattive illegali.

Altre irregolarità riscontrate: igiene e sicurezza sul lavoro

Nel corso degli stessi controlli, sono emerse ulteriori irregolarità all’interno del locale. Gli ispettori hanno rilevato carenze igienico-sanitarie, violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e l’impiego di un lavoratore in nero. Per queste infrazioni sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di diverse migliaia di euro. Le autorità hanno ribadito l’importanza del rispetto delle normative per garantire ambienti sicuri sia per i clienti che per i lavoratori.

IPA