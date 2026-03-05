Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Chieti. Una donna di 41 anni è stata fermata nel pomeriggio di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una segnalazione anonima giunta tramite l’applicazione YouPol. L’intervento è stato eseguito nell’ambito dei servizi mirati alla repressione dei reati legati agli stupefacenti.

Operazione scattata dopo una segnalazione anonima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio nei giorni scorsi, quando è stata ricevuta una segnalazione anonima attraverso l’app “YouPol”. Gli agenti hanno quindi predisposto servizi di osservazione e controllo, concentrandosi su quanto indicato nei messaggi ricevuti. Nel pomeriggio di ieri, l’operazione ha portato all’arresto in flagranza di una donna di 41 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni di polizia.

Sequestro di cocaina e materiale per il confezionamento

Durante la perquisizione dell’abitazione della donna, situata nel comune teatino, sono stati rinvenuti circa 140 grammi di cocaina. Di questi, 80 dosi risultavano già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato. Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato due bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un’agendina con appunti relativi all’attività di spaccio. Quest’ultimo elemento potrebbe rivelarsi utile per ricostruire la rete dei consumatori coinvolti.

L’arresto e le procedure successive

Al termine delle formalità di rito, la donna arrestata è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Chieti, su disposizione della Procura della Repubblica locale. Attualmente si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

