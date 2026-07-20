Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato rintracciato e arrestato un uomo di 30 anni ricercato per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati contro la persona nel corso di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Chieti la sera del 18 luglio 2026. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara, è stato individuato presso un’abitazione di campagna nel comune di Ortona, grazie a una segnalazione anonima tramite l’applicazione YouPol.

La segnalazione anonima e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio del 18 luglio 2026, quando la Sala Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Chieti ha ricevuto una segnalazione anonima tramite l’applicazione “YouPol”. L’app, che permette ai cittadini di comunicare in modo diretto e anonimo con le forze dell’ordine, ha consentito di ricevere dettagli precisi su un soggetto ricercato da giorni, che aveva fatto perdere le proprie tracce e si sarebbe nascosto in una casa di campagna a Ortona.

L’identificazione e la localizzazione del ricercato

Gli operatori della Sala Operativa hanno subito avviato i primi accertamenti per verificare la veridicità della segnalazione. Dopo aver raccolto informazioni e identificato il soggetto, sono riusciti a reperire anche il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che disponeva la carcerazione. Per ottenere ulteriori dettagli utili alla localizzazione, gli agenti hanno intrattenuto una sessione di chat con l’utente anonimo, che ha fornito indicazioni precise sulla posizione del ricercato.

L’intervento delle forze dell’ordine

Ricevute le informazioni necessarie, la Sala Operativa ha diramato la nota a una pattuglia della Sezione Volanti, che si è recata sul posto con il supporto di altri due equipaggi del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Ortona. Gli operatori hanno circondato l’edificio e, avendo la certezza della presenza dell’uomo al primo piano della palazzina, sono entrati nell’appartamento. Il ricercato è stato trovato all’interno e non ha opposto resistenza all’arresto.

L’arresto e la carcerazione

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Chieti dove dovrà scontare una pena definitiva di 2 anni e 4 mesi di reclusione. I reati contestati sono resistenza a pubblico ufficiale e altri delitti contro la persona, come stabilito dall’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara il 2 luglio 2026.

IPA