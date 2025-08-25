Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto e aggressione sono le accuse rivolte a un uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Chieti nella serata del 23 agosto 2025. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un inseguimento per le vie cittadine, durante il quale ha tentato la fuga su una bicicletta elettrica rubata. L’episodio si inserisce nell’ambito di un piano straordinario di controllo del territorio, volto a prevenire i reati predatori nella città abruzzese.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante un servizio di pattugliamento serale, quando gli agenti della Squadra Volante hanno notato la presenza sospetta di un individuo nei pressi di una nota struttura ricettiva di Chieti. L’uomo, riconosciuto dagli operatori per i suoi precedenti giudiziari, ha reagito alla vista della polizia allontanandosi rapidamente a bordo di una bicicletta elettrica.

L’inseguimento e il fermo

La fuga dell’uomo ha dato il via a un inseguimento per le strade del centro cittadino. Gli agenti, dopo averlo raggiunto, sono riusciti a bloccarlo, ma il soggetto ha opposto una violenta resistenza, colpendo i poliziotti con calci e pugni. L’episodio di aggressione ha reso necessario l’utilizzo delle manette per immobilizzare l’uomo e condurlo negli uffici della Questura.

La reazione violenta durante il trasporto

Durante il trasferimento in auto verso la Questura, l’arrestato, nonostante fosse stato ammanettato, ha continuato a mostrare un atteggiamento aggressivo. Ha ripetutamente colpito con la testa il vetro del finestrino posteriore dell’auto di servizio, provocandone una parziale rottura. Questo ulteriore gesto di violenza ha aggravato la sua posizione agli occhi degli inquirenti.

Il furto della bicicletta elettrica

Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire la provenienza della bicicletta elettrica utilizzata per la fuga. Il mezzo, del valore di circa 1000 euro, è risultato essere di proprietà di uno dei dipendenti della struttura ricettiva nei pressi della quale era stato notato l’uomo. Il dipendente, ignaro del furto, ha potuto riottenere la bicicletta in sede di formalizzazione della denuncia presso la Questura.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Il magistrato di turno, informato dei fatti, ha disposto la traduzione in carcere dell’arrestato, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di furto e aggressione a pubblico ufficiale, oltre che dei danni arrecati al veicolo di servizio della polizia.

L’operazione condotta a Chieti rappresenta un esempio concreto dell’importanza della prevenzione e del controllo del territorio nella lotta ai reati predatori. La presenza costante delle pattuglie e la rapidità di intervento si sono rivelate determinanti per la risoluzione positiva del caso e per la tutela della sicurezza pubblica.

IPA