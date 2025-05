Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi: sono scivolati in un crepaccio. Salvi i due colleghi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sono stati trovati morti i due vigili del fuoco dispersi dalla serata del 30 aprile in località Balzolo, nel Parco nazionale della Maiella, in provincia di Chieti. I due erano impegnati in un’escursione fuori servizio, da privati cittadini, quando sono scivolati in un crepaccio. Insieme a loro altri due colleghi che sono stati salvati e non sono in pericolo di vita.

Morti i due vigili del fuoco dispersi

Si è conclusa poco dopo il mezzogiorno del 1° maggio la ricerca dei due vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti che erano dispersi da alcune ore dopo un’escursione.

Sono stati trovati senza vita dopo essere scivolati in un crepaccio. Due loro colleghi invece sono stati rintracciati dai soccorritori e tratti in salvo: hanno riportato delle ferite ma si riprenderanno.

La ricostruzione del tragico incidente

Ad annunciare che le ricerche erano terminate era stata il sindaco di Pennapiedimonte, Rosalina Di Giorgio: “I due vigili del fuoco sono stati individuati, ma ancora non conosciamo le loro condizioni”, aveva detto. Qualche istante dopo è arrivata la conferma che entrambi fossero defunti. Per oltre 12 ore i soccorritori avevano cercato gli uomini scomparsi in un territorio dalla conformazione particolare, cosa che aveva rallentato le ricerche.

Le due vittime, come i due vigili salvati, appartenevano al comando provinciale di Chieti ma non erano in turno quando è avvenuta la tragedia, nei pressi dell’Avello dove i quattro sono scivolati in una forra del fiume.

Nell’area, oltre ai colleghi Vigili del fuoco, erano arrivati la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di finanza, l’Agenzia regionale di protezione civile, oltre ai militari dell’Ufficio documentale di Chieti ed al 9° reggimento Alpini dell’Aquila.

Salvati i due colleghi

Per due dei quattro del gruppo i soccorsi sono arrivati in tempo. Uno dei due ha patito qualche escoriazione, l’altro è stato trasportato all’ospedale di Chieti per valutare qualche ferita riportata ma anch’egli è subito stato bollato come fuori pericolo di vita. Per gli altri due invece non c’è stato nulla da fare.

Resta da appurare cosa sia accaduto durante l’escursione che si teneva in un territorio particolarmente impervio con una stretta vallata in cui scorre il torrente. La prefettura di Chieti aveva attivato fin da subito, su disposizione del Prefetto Gaetano Cupello, il coordinamento soccorsi.

Della tragedia occorsa a Pennapiedimonte, nei pressi del Parco nazionale della Maiella, ha parlato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. “Purtroppo questa giornata di festa è stata funestata dal ritrovamento del corpo senza vita dei due vigili del fuoco che si erano dispersi in una forra nelle vicinanze di Pennapiedimonte. A nome personale e dell’intera giunta regionale mi stringo alle loro famiglie in questo momento di grande dolore. Ringrazio il personale dei vigili del fuoco, della protezione civile e del 118 per l’impegno profuso in queste ore che hanno permesso di trarre in salvo gli altri due dispersi”, ha detto il governatore.