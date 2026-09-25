Chilometri di merce senza origine esposti in strada ad Adrano: maxi sequestro di frutta e verdura abusiva

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Due venditori ambulanti sono stati sanzionati e oltre 200 chili di prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati nell’ambito di un’operazione di controllo straordinario contro l’abusivismo commerciale ad Adrano. L’intervento, coordinato dalla Polizia di Stato, è stato finalizzato a garantire la legalità e la sicurezza alimentare, con particolare attenzione alla tracciabilità dei prodotti venduti.

Controlli straordinari per la sicurezza alimentare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo sono state condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Siciliana e la Polizia Locale. L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale e di tutelare la sicurezza dei consumatori, impedendo la vendita di prodotti alimentari privi dei necessari requisiti di tracciabilità.

Verifiche nel centro storico e nelle aree urbane

Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno effettuato specifiche verifiche in diverse zone della città, con particolare attenzione al centro storico, dove è stata riscontrata la presenza di ambulanti che esponevano frutta e verdura in strada. Queste attività si inseriscono in una più ampia strategia di prevenzione e controllo già avviata nelle settimane precedenti.

Sanzioni e sequestri: i dettagli dell’operazione

Durante i controlli, sono stati individuati due venditori ambulanti di ortofrutta che presentavano irregolarità relative alla tracciabilità dei prodotti. Gli operatori del Corpo Forestale hanno accertato che i prodotti ortofrutticoli proposti ai potenziali acquirenti erano privi delle informazioni necessarie per determinarne la provenienza, requisito fondamentale per la sicurezza alimentare.

Al primo ambulante sono stati sequestrati 150 chili di prodotti ortofrutticoli, per un valore commerciale di circa 150 euro. A suo carico sono state comminate sanzioni amministrative per 6.000 euro. Il secondo venditore è stato trovato in possesso di 83 chili di prodotti non tracciati e ha ricevuto, a sua volta, una sanzione di 6.000 euro. Inoltre, la Polizia Locale ha contestato la mancanza di autorizzazione alla vendita su area pubblica, elevando una sanzione aggiuntiva di 309 euro.

Destinazione della merce sequestrata

A seguito delle verifiche sull’idoneità al consumo umano, tutta la merce sequestrata è stata destinata in beneficenza alla Caritas e alla parrocchia Santa Maria degli Angeli di Adrano. Questa scelta ha permesso di evitare lo spreco alimentare e di sostenere le realtà locali impegnate nell’assistenza alle persone in difficoltà.

Prossimi controlli sul territorio

Le forze dell’ordine hanno annunciato che ulteriori azioni di controllo sono previste anche in altri Comuni del territorio di competenza del Commissariato di Adrano, con l’obiettivo di proseguire la lotta all’abusivismo commerciale e di garantire la sicurezza alimentare dei cittadini.

IPA