Chiodi di garofano ritirati dal mercato per rischio chimico e pesticidi oltre i limiti, il lotto interessato

Il Ministero della Salute ha disposto che vengano ritirati i chiodi di garofano a marchio Metro Chef, a causa del ritrovamento di un livello di pesticidi superiore ai limiti legali. Il richiamo riguarda il prodotto distribuito dal circuito Metro, con scadenza a fine febbraio 2028. I consumatori sono invitati a non consumare l’alimento e a restituirlo al punto vendita come misura precauzionale.

Ritirati chiodi di garofano Metro Chef

Il richiamo ufficiale da parte del Ministero della Salute e riguardante un prodotto commerciale a marchio Metro Chef.è stato diramato martedì 23 settembre.

Si tratta di chiodi di garofano distribuiti da Metro Italia Cash and Carry S.p.A., per i quali è stato riscontrato un livello di pesticidi oltre il limite consentito.



I chiodi di garofano richiamati

La presenza di pesticidi nel prodotto

Il motivo del richiamo è il ritrovamento di pesticidi in quantità superiore ai limiti previsti dalla normativa europea e nazionale. Le leggi vigenti stabiliscono limiti molto rigidi per preservare la salute dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le sostanze chimiche potenzialmente dannose.

Un superamento di tali limiti è una violazione di legge, ma soprattutto un motivo di allarme nell’ottica della tutela della salute, con un occhio particolare ai gruppi più vulnerabili come bambini, anziani o persone con condizioni mediche particolari.

Dettagli del prodotto richiamato

• Prodotto: Chiodi di garofano Metro Chef.

• Operatore del settore alimentare (OSA): Metro Italia Cash and Carry S.p.A.

• Lotto di produzione identificato come L06056C.

• Data di scadenza: 29/02/2028.

Cosa fare se ho acquistato il prodotto

Il documento ministeriale invita i consumatori a non consumare il prodotto specificato, e a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato, avendo peraltro diritto a un rimborso della spesa sostenuta per lo stesso.

Il richiamo è parte della normale attività di vigilanza del Ministero della Salute, che monitora ogni segnalazione per garantire che gli alimenti in commercio rispettino standard di sicurezza elevati.

Azioni di questo genere non sono quindi infrequenti: la stessa catena di supermercati, di recente, aveva ritirato in via precauzionale un altro prodotto.

Si trattava di due lotti di polpa di avocado della marca Metro Chef, richiamati in risposta a diversi casi di sospetta intossicazione da botulino, che erano stati collegati a un evento a Monserrato.