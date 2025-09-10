Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia è stato eseguito nei giorni scorsi a Chioggia. Un uomo è stato fermato in flagranza differita dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla madre, imposto come misura cautelare. L’intervento è stato reso possibile grazie al monitoraggio del braccialetto elettronico, che ha segnalato la presenza dell’indagato nei pressi dell’abitazione familiare nella mattinata del 2 settembre. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l’uomo, la cui colpevolezza dovrà essere accertata in via definitiva.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il sistema di controllo elettronico ha rilevato che l’uomo, già destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, si trovava all’interno del raggio d’azione del braccialetto elettronico. Il dispositivo, applicato come misura cautelare a seguito di precedenti episodi di violenza domestica, ha permesso agli agenti del Commissariato di Chioggia di intervenire tempestivamente.

La violazione della misura cautelare

Gli accertamenti svolti dagli operatori di polizia hanno confermato che l’uomo aveva effettivamente violato gli obblighi imposti dal divieto di avvicinamento. La misura era stata adottata proprio per tutelare la madre dell’indagato da ulteriori episodi di maltrattamenti e violenza domestica. Nonostante ciò, nella mattinata del 2 settembre il soggetto è stato individuato nei pressi dell’abitazione familiare, in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Il ruolo del braccialetto elettronico

Il braccialetto elettronico si è rivelato uno strumento fondamentale per il controllo delle misure cautelari. Grazie alla tecnologia di localizzazione, è stato possibile accertare in tempo reale la presenza dell’uomo nell’area vietata. Questo ha consentito agli agenti di intervenire con rapidità, procedendo all’arresto in flagranza differita. La tempestività dell’azione ha evitato che la situazione potesse degenerare in ulteriori episodi di violenza.

Il precedente ammonimento del Questore

L’uomo non era nuovo alle forze dell’ordine. In passato, infatti, era già stato destinatario di un ammonimento emesso dal Questore per violenza domestica. Questo provvedimento rappresenta un atto formale di richiamo e prevenzione, volto a scoraggiare comportamenti violenti all’interno del contesto familiare. Nonostante ciò, il soggetto ha continuato a porre in essere condotte ritenute pericolose per l’incolumità della madre, rendendo necessario l’adozione di misure più restrittive.

L’arresto e le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Dopo l’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento adottato dagli agenti del Commissariato di Chioggia. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che prevede la necessità di recarsi periodicamente presso gli uffici di polizia per attestare la propria presenza. Questa misura cautelare mira a garantire un controllo costante sull’indagato, prevenendo ulteriori episodi di maltrattamenti o violenza nei confronti della madre.

Il procedimento penale ancora in corso

Va sottolineato che il procedimento penale a carico dell’uomo non si è ancora concluso. La sua colpevolezza dovrà essere accertata attraverso una sentenza irrevocabile, come previsto dall’ordinamento giuridico italiano. Fino a quel momento, il soggetto è da considerarsi presunto innocente. L’intervento delle forze dell’ordine e le misure adottate dall’Autorità Giudiziaria rappresentano comunque un segnale importante nella tutela delle vittime di maltrattamenti in ambito familiare.

IPA