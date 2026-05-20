Chioggia, familiari si rifiutano di dargli denaro e lui li aggredisce con una tenaglia: arrestato
Un uomo è stato arrestato a Chioggia per aver violato il divieto di avvicinamento e aggredito i familiari per denaro.
Eseguito a Chioggia un arresto per violazione del divieto di avvicinamento e maltrattamenti in famiglia: un uomo è stato fermato dopo aver minacciato e aggredito i propri familiari per ottenere denaro, nonostante fosse già destinatario di provvedimenti restrittivi.
Intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera di venerdì scorso la Volante del Commissariato di PS di Chioggia è stata inviata presso un’abitazione della città a seguito di una segnalazione di lite familiare in corso. Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato una situazione di forte tensione tra i membri della famiglia.
L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe minacciato i propri familiari per ottenere denaro, con l’intento di acquistare sostanze stupefacenti. Al rifiuto dei parenti, la situazione sarebbe degenerata: l’individuo avrebbe aggredito i familiari e danneggiato il portone dell’abitazione utilizzando una tenaglia.
Provvedimenti già in atto e arresto
Il soggetto era già destinatario di due provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore di Venezia, oltre che della misura del divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori e del divieto di dimora nella città di Chioggia. Nonostante ciò, l’uomo si trovava ancora in attesa dell’applicazione del braccialetto elettronico.
L’arrestato è stato associato al carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Oltre all’arresto per violazione delle misure cautelari e maltrattamenti in famiglia, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.