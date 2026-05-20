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Eseguito a Chioggia un arresto per violazione del divieto di avvicinamento e maltrattamenti in famiglia: un uomo è stato fermato dopo aver minacciato e aggredito i propri familiari per ottenere denaro, nonostante fosse già destinatario di provvedimenti restrittivi.

Intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera di venerdì scorso la Volante del Commissariato di PS di Chioggia è stata inviata presso un’abitazione della città a seguito di una segnalazione di lite familiare in corso. Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato una situazione di forte tensione tra i membri della famiglia.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe minacciato i propri familiari per ottenere denaro, con l’intento di acquistare sostanze stupefacenti. Al rifiuto dei parenti, la situazione sarebbe degenerata: l’individuo avrebbe aggredito i familiari e danneggiato il portone dell’abitazione utilizzando una tenaglia.

Provvedimenti già in atto e arresto

Il soggetto era già destinatario di due provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore di Venezia, oltre che della misura del divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori e del divieto di dimora nella città di Chioggia. Nonostante ciò, l’uomo si trovava ancora in attesa dell’applicazione del braccialetto elettronico.

L’arrestato è stato associato al carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Oltre all’arresto per violazione delle misure cautelari e maltrattamenti in famiglia, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

IPA