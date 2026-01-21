Chiquito, da Ballando con le Stelle a Sballo per te: “Mi abbraccio da solo se nessuno può farlo al posto mio”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Dietro il sorriso luminoso e l’energia che il pubblico ha imparato ad amare, Chiquito, all’anagrafe Yovanny Moreta, porta con sé una storia fatta di distacchi, responsabilità precoci e scelte obbligate. In Sballo per te, film appena arrivato su Prime Video, interpreta uno dei ruoli più spigolosi del film, quasi un antagonista, ma la sua presenza in scena racconta molto più di un semplice conflitto narrativo. Racconta un uomo che ha imparato presto a reggersi in piedi da solo, a trasformare le mancanze in forza e il corpo in uno strumento di espressione e sopravvivenza. Arrivato in Italia dalla Repubblica Dominicana quando era poco più che un bambino, il compagno di ballo di Marcella Bella nell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha conosciuto il freddo, lo sradicamento e lo sguardo del pregiudizio prima ancora di poterli nominare. Il ballo è diventato presto una disciplina, una bussola, una casa. Gli ha insegnato la fatica, il rifiuto, l’attesa. Gli ha dato una direzione quando tutto sembrava incerto. Oggi, accanto alla danza, per Chiquito la recitazione si afferma come un territorio naturale, mai forzato, ma coltivato nel tempo come un desiderio silenzioso. Sballo per te rappresenta per lui un ulteriore passaggio: non un cambio di identità, ma un ampliamento. Nel film diretto da Massimo Scalici, che mescola commedia, danza e sentimento, Chiquito porta in scena una fisicità controllata e uno sguardo che lascia intravedere molto più di quanto dica il copione. È lo stesso sguardo che ritorna quando parla di sé, del rapporto con il proprio corpo, della figura assente del padre, del bisogno di imparare ad abbracciarsi da soli quando nessun altro può farlo. Ne emerge in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie il ritratto di un artista consapevole, coerente, che non misura il proprio valore nei risultati, ma nella fedeltà a se stesso.

Tutti la conosciamo come il Chiquito di Ballando con le stelle. Che cosa le dà in più la recitazione rispetto al percorso che l’ha già resa noto in Italia?

“La recitazione è sempre stata parte di me. Fin da piccolo mi è sempre piaciuta. Nei primi anni l’ho coltivata, poi ho dovuto rallentare: da bambino devi anche scegliere che cosa puoi davvero fare, e soprattutto che cosa ti puoi permettere. Il ballo ha preso il sopravvento, è stato quello a darmi la spinta per diventare chi sono oggi. Il cinema, però, è sempre rimasto lì, accanto a me, come qualcosa da risvegliare. Oggi lo vedo come un valore aggiunto. È un impegno importante, certo, ma quando fai un lavoro che ti appassiona, anche la fatica diventa parte della soddisfazione. Rispetto a tutto quello che ho costruito con la danza, il cinema rappresenta una nuova tappa, qualcosa che arricchisce. E il mio obiettivo è riuscire a portare avanti entrambe le strade, affiancandole all’interno del mio percorso artistico”.

Che bambino era Chiquito?

“Venivo da una realtà difficile nella Repubblica Dominicana. Non è stato facile. Sono il più piccolo della famiglia: il nome Chiquito nasce proprio da lì. Abbiamo attraversato momenti molto duri, e ho dovuto adattarmi a ciò che mia madre poteva offrirmi. Così sono arrivato in Italia: avevo cinque o sei anni. Mi sono ritrovato al freddo, in un Paese dove alle quattro del pomeriggio era già buio. Da noi c’era il sole, il caldo, e anche se magari mangiavi solo due volte al giorno, ti sentivi felice. È stato uno shock. Eppure, se potessi tornare indietro, rifarei tutto allo stesso modo. Quell’esperienza mi ha fatto crescere in fretta, mi ha insegnato i valori fondamentali, anche in un’età in cui di solito hai tutto il diritto di sbagliare. Grazie alla mia famiglia ho imparato presto a distinguere tra giusto e sbagliato. E ho cercato, fin da allora, di dare sempre il meglio, anche sbagliando”.

Si è sentito accolto quando è arrivato in Italia?

“All’inizio no. Anche perché non ero in grado di capire bene la situazione: ero arrivato per colmare una grande mancanza familiare, e quel vuoto me lo sono portato dentro per anni. Solo dopo, verso gli otto o nove anni, ho iniziato a vedere le cose più chiaramente. I pregiudizi c’erano, li sentivo. Mi guardavano in modo diverso, forse solo perché avevo la pelle un po’ più scura. E questa attenzione, da bambino, la senti eccome.»

Che cosa o chi l’ha aiutata a tenere duro? Quando ha capito che il ballo sarebbe stata la sua strada?

“Mia madre. Mi ha insegnato che per ottenere qualcosa bisogna impegnarsi. E che ogni scelta comporta una rinuncia: se vuoi davvero qualcosa, non puoi fare tutto. Devi capire che cosa è alla tua portata. Per noi non tutto era possibile. Il ballo, alla fine, è stato ciò che mi ha completato. Mi ha fatto crescere, mi ha dato equilibrio. Attraverso la danza ho imparato che cos’è la disciplina, che vuol dire sentirsi dire mille ‘no’ prima di un ‘sì’. Ho capito che anche un rifiuto può diventare un’opportunità, ma solo se prima hai fatto tutto quello che andava fatto. All’inizio molti non considerano la danza un vero mestiere. Se non sei già dentro il mondo dello spettacolo, è difficile da capire. E non è facile neanche farsi credere, soprattutto se il dubbio arriva da chi ti sta più vicino. Se il vicino di casa non crede in te, pazienza. Ma quando è la famiglia a metterti in discussione, fa male. Io ho dovuto lavorare il doppio: per costruirmi come persona e come artista. Quello che vedete oggi è frutto di tutto questo”.

Ufficio stampa: Wooow Entertainment / Alessandro Savoia

Ha sentito il peso della responsabilità, di dovercela fare per forza?

“Sì, assolutamente. Ci sono momenti in cui ti assalgono i dubbi, è normale. L’esperienza e la forza si costruiscono anche così: nei momenti di incertezza. Ci sono fasi in cui non hai nessuno accanto che ti dica: ‘Tranquillo, andrà bene’. Io all’inizio ero da solo. Mi sono rimboccato le maniche e mi sono detto: faccio le cose come si deve. Ma sì, ci sono stati momenti in cui ho pensato di non farcela”.

Una grande assenza nella sua vita è quella di suo padre. Come la vive oggi?

“Mi sarebbe piaciuto passare più tempo con lui, sapere davvero che cosa significa avere un padre. Ho vissuto quel ruolo solo attraverso i miei fratelli più grandi, in particolare il maggiore. Ma mio padre biologico non ho avuto modo di conoscerlo a fondo. Questo è l’unico vero rimpianto. Però sono sicuro che oggi sarebbe fiero di me. Lo tengo sempre con me. E adesso che sono padre, faccio di tutto per esserci davvero per mio figlio. A prescindere da come va la vita, io per lui ci sono. E voglio che lo senta”.

Guardandosi indietro, è orgoglioso di sé?

“Sì. Sono una persona coerente con sé stessa, e questo mi rende orgoglioso. Non tanto per i risultati, ma perché sono rimasto semplice. So che quando faccio qualcosa è per il bene, mai per danneggiare. Credo che sia questo a definirmi”.

Che rapporto c’è oggi tra il ballo e la recitazione?

“Il ballo è la mia base, ma accanto c’è la recitazione, il cinema, il teatro. Camminano insieme. Mi sento molto legato al mondo del cinema. Questo è il mio quarto film, e voglio continuare. Mi ci ritrovo, mi fa stare bene”.

Che rapporto ha, invece, con il suo corpo, che la natura le ha dato, ma che lei ha anche costruito?

“È un rapporto simile a quello con la felicità: una scelta. Ho scelto di conoscere il mio corpo, di rispettarlo e di ascoltarlo. Lo alleno molto, ma con consapevolezza. So che quando gli chiedo qualcosa, risponde. Sono geloso del mio corpo, in senso positivo. Faccio, dunque, il possibile per mantenerlo al meglio”.

Lei è un po’ l’antagonista di Sballo per te. Si dice che i personaggi “cattivi” siano quelli a cui è mancato un abbraccio. Quando è stata l’ultima volta che se n’è dato uno?

“Io parlo spesso con me stesso. Mi abbraccio, mi voglio bene. Credo che siamo sempre pronti ad aiutare gli altri, ma molto meno noi stessi. Io cerco di trattarmi come tratto gli altri: se posso farlo per me, lo faccio. Per fortuna, sì”.

C’è qualcosa nel suo sguardo che fa pensare che abbia molto altro da raccontare.

“Mi dicono che ho le aureole intorno agli occhi. Se si guardano bene, si capisce perché”.