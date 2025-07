Chirurghi in sala operatoria durante il terremoto in Kamchatka, uno tiene fermo il lettino col suo corpo

Nemmeno una scossa di terremoto tra le più forti mai registrate ha fermato l’intervento chirurgico in corso in un ospedale della Kamchatka. Un video, diffuso dal ministro della Salute regionale Oleg Melnikov, mostra un gruppo di chirurghi che non si ferma nonostante il violento sisma di magnitudo 8.8.

Il video dei chirurghi durante il terremoto in Kamchatka

Le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza di un ospedale oncologico, hanno registrato tutto.

Uno dei chirurghi prova a tenere fermo il lettino su cui si trova il paziente, buttandosi a peso morto, nel tentativo di rendere il lavoro dei colleghi il più agile possibile.

Le immagini, virali in poco tempo, sono diventate il simbolo del sangue freddo e della professionalità dei medici anche nelle condizioni più estreme.

Come sta il paziente

Secondo quanto riportato da RT, che ha citato il ministero della Salute russo, l’operazione è andata a buon fine e il paziente è ora in fase di recupero.

Sui social non è mancata un pizzico di ironia: un utente per esempio ha scritto su X “immagina di risvegliarti dopo l’operazione e scoprire di non essere stato cosciente durante uno dei terremoti più forti mai registrati“.

Scossa devastante: tsunami in tutto il Pacifico

Il terremoto ha avuto il suo epicentro al largo della Kamchatka, zona scarsamente popolata ma altamente sismica.

L’onda d’urto si è propagata rapidamente nel Pacifico, generando onde di tsunami alte fino a 4 metri sulle coste russe.

Allarmi ed evacuazioni sono scattati in Alaska, Hawaii, Giappone e lungo la costa occidentale degli Stati Uniti.

Secondo Dave Snider, coordinatore del National Tsunami Warning Center in Alaska, il terremoto in Kamchatka è “un evento sismico assolutamente notevole”.