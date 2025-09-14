Chirurghi salvano una neonata grazie all'uso della colla istantanea medica, l’innovativo intervento a Torino

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’ospedale infantile Regina Margherita di Torino è stato luogo di una innovativa e salvifica tecnica chirurgica. Una neonata affetta da una rara e grave malformazione vascolare al fegato è stata salvata grazie all’utilizzo di una speciale colla istantanea medica, molto simile agli adesivi comunemente in commercio.

Neonata affetta da una rara malformazione

Erano gravissime le condizioni di una bimba, affetta da una rara malformazione vascolare al fegato.

La malattia aveva causato collegamenti anomali tra le arterie che partono dal cuore e alcune vene.

ANSA L’ospedale infantile Regina Margherita di Torino

Ciò ha reso indispensabili due interventi chirurgici. Il primo eseguito a 6 giorni dalla nascita, il secondo quando la piccola aveva 13 giorni.

Entrambe le operazioni sono andate a buon fine e hanno avuto riscontri immediati.

La pressione si è alzata, i polmoni si sono decongestionati e reni, fegato e cervello hanno ripreso a essere normalmente nutriti.

La neonata è adesso in grado di respirare autonomamente e si trova ricoverata nel reparto di rianimazione.

“Per la prima volta – commentano i dottori – può guardare al futuro con una prospettiva di crescita normale”.

Salva grazie a una speciale colla istantanea

La vita della piccola paziente era a rischio, il collegamento con le arterie rubava sangue al resto del corpo, congestionando cuore e polmoni.

I medici, hanno spiegato, hanno raggiunto la malformazione al fegato attraversando i vasi sanguigni con dei cateteri minuscoli.

Hanno dunque occluso il pericoloso varco utilizzando una innovativa “colla acrilica”.

Si tratta di un presidio medico “in una formulazione specifica, ma del tutto simile agli adesivi istantanei che si trovano in commercio”.

L’intervento al Regina Margherita di Torino

Entrambe le operazioni sono state eseguite presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in Piemonte.

Al caso è stata impegnata una équipe multidisciplinare di cui hanno fatto parte anche i medici dell’ospedale Molinette.

A occuparsi della piccola, in particolare, la dottoressa del reparto di Rianimazione Pediatrica Daniela Ferrero e Fabrizio Gennari della Chirurgia Pediatrica.

Ancora, Giuseppe Annoni, responsabile del Servizio di Emodinamica Pediatrica e Andrea Discalzi della Radiologia Interventistica.

Parte del team anche Mauro Bergui, responsabile della Neuroradiologia Interventistica, oltre al personale tecnico e infermieristico della sala operatoria.