Chirurgo salva una paziente con una trasfusione ma la donna è testimone di Geova e ora può denunciarlo

Sta facendo discutere quanto accaduto a un medico romano che ha eseguito una trasfusione a una testimone di Geova, un procedimento necessario per salvare la donna ma che ora potrebbe costargli una denuncia per violenza privata. La paziente aveva espresso la volontà di evitare trasfusioni in ogni caso e ora potrebbe procedere contro il chirurgo.

Trasfusione a una testimone di Geova: chirurgo rischia la denuncia

Peculiare la vicenda accaduta a un chirurgo del policlinico Umberto I di Roma che rischia di essere denunciato da una paziente che ha operato. Stavolta, però, non c’entra la malasanità, anzi la donna sta benissimo.

A far scattare una possibile denuncia è il fatto che il medico abbia eseguito una trasfusione di sangue alla paziente che, anche in casi di urgenza estrema, aveva vietato di ricorrere a questa soluzione.

La ricostruzione

A ricostruire quanto accaduto il 18 dicembre scorso è il Corriere della Sera che riporta come quello incriminato fosse il secondo intervento in pochi giorni a una paziente che pesava oltre cento chili.

Il medico aveva operato la donna una prima volta per impiantarle un bypass gastrico. Qualche giorno dopo però, dopo che erano sortite alcune complicazioni, si era reso necessario un nuovo intervento con un’alta probabilità di dover eseguire una trasfusione affinché tutto filasse liscio.

Conscio della fede della donna, una testimone di Geova che aveva messo per iscritto di non voler essere sottoposta alla trasfusione anche in caso di pericolo di vita, il medico aveva anche chiesto il parere della Procura di Roma.

Il credo dei testimoni di Geova

Come detto, prima di intervenire, il chirurgo del Policlinico Umberto I aveva contattato il pm di turno, Saverio Francesco Musolino, che gli aveva illustrato i possibili scenari, aggiungendo che la tutela della vita è garantita dalla Costituzione.

Rassicurato, il chirurgo aveva optato per l’operazione e per la trasfusione. L’intervento è perfettamente riuscito tanto che la paziente si trova ora in ottima salute. Nonostante ciò, ora lo stesso rischia una denuncia per violenza privata.

La donna aveva fatto sapere di non voler ricorrere a trasfusioni per rispettare il proprio credo religioso. I testimoni di Geova, infatti, rifiutano l’immissione di sangue non proprio in quanto il plasma simboleggia la vita e solo Dio può disporne. Per i credenti in questa fede, la Bibbia comanda l’astensione dal sangue, come confermerebbero i versetti Genesi 9:3, Levitico 17:10 e Atti 15:28, 29. In essi viene spiegato come ci sia una sorta di divieto assoluto di ricevere sangue in qualsiasi forma, cosa che, non rispettata, costituisce un peccato grave.