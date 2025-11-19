Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per 15 giorni della licenza di un bar a Mariano Comense, gestito da un cittadino cinese di 35 anni, a seguito di numerose segnalazioni e controlli che hanno evidenziato la presenza abituale di persone con precedenti penali e comportamenti pericolosi per l’ordine pubblico. Il provvedimento, firmato dal Questore di Como, è stato eseguito questa mattina dalle forze dell’ordine.

Il provvedimento e le motivazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è stata decisa dopo una serie di segnalazioni inviate dai militari della Tenenza dei Carabinieri di Mariano Comense. Queste segnalazioni sono state successivamente valutate dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza di Como, che ha raccolto tutti gli elementi necessari e ha sottoposto il caso al Questore Marco Calì.

Il bar, gestito da un cittadino cinese residente a Cabiate, era già da almeno un anno sotto osservazione da parte dei Carabinieri di Mariano Comense. I controlli, intensificati anche da un servizio mirato svolto lo scorso mese di luglio insieme alla Polizia di Stato, hanno permesso di documentare una situazione di costante rischio per la sicurezza pubblica.

Presenze pericolose e reati accertati

Durante i numerosi controlli e ispezioni, è stata riscontrata la presenza continuativa di persone con gravi precedenti penali, tra cui tentato omicidio e sequestro di persona a scopo di estorsione/rapina. Questi soggetti hanno dato luogo a diversi episodi illeciti, tra cui la detenzione di sostanze stupefacenti e aggressioni tra gli avventori.

Le forze dell’ordine hanno inoltre rilevato che i clienti del bar venivano spesso trovati in stato di alterazione, causato dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Questa situazione ha contribuito a rendere il locale un punto di aggregazione per persone considerate pericolose per l’ordine pubblico.

Impatto sul quartiere e vicinanza a una scuola

Un aspetto particolarmente preoccupante, sottolineato nel provvedimento, riguarda la posizione del bar. Il locale si trova infatti in prossimità di uno dei plessi scolastici più grandi di Mariano Comense. La continuità delle condotte illecite degli avventori ha compromesso la tranquillità del quartiere, superando la soglia di tollerabilità dei residenti e generando un diffuso senso di insicurezza.

La presenza costante di persone in stato di alterazione e con precedenti penali ha reso la situazione insostenibile per chi vive nella zona, soprattutto considerando la vicinanza a un luogo frequentato quotidianamente da molti studenti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Questa mattina, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza di Como e i militari della Tenenza dei Carabinieri di Mariano Comense hanno eseguito il provvedimento di sospensione. I sigilli sono stati apposti alle porte del bar e la notifica della sospensione della licenza per 15 giorni è stata consegnata al titolare, il cittadino cinese di 35 anni.

