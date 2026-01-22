Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna anziana è stata liberata dopo essere rimasta accidentalmente chiusa in un esercizio commerciale nella zona sud di Asti. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito prontamente in seguito a una segnalazione. La vicenda si è conclusa senza conseguenze per la signora, grazie alla collaborazione tra gli agenti e un dipendente dell’attività.

L’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera scorsa gli agenti delle Volanti sono stati chiamati a intervenire in una situazione insolita ma potenzialmente rischiosa per una persona anziana. La segnalazione è arrivata da una donna che, per cause accidentali, era rimasta chiusa all’interno di un negozio dopo l’orario di chiusura.

Gli operatori della Polizia di Stato, una volta giunti sul posto nella zona sud della città, hanno immediatamente avviato le verifiche necessarie per comprendere la dinamica dell’accaduto. Durante le prime fasi dell’intervento, gli agenti hanno notato un’autovettura che si stava allontanando dall’esercizio commerciale interessato dall’episodio.

L’identificazione del dipendente

Dopo aver fermato il veicolo sospetto, i poliziotti hanno preso contatto con il conducente, che è stato identificato come dipendente dell’attività commerciale. Gli agenti in servizio ad Asti hanno mantenuto il contatto con la donna rimasta all’interno dei locali, rassicurandola e monitorando la situazione in attesa che il dipendente potesse rientrare per riaprire il negozio.

La liberazione della donna

Il dipendente, una volta tornato sul posto, ha provveduto all’immediata riapertura dell’esercizio commerciale. In questo modo, la donna anziana ha potuto lasciare i locali in totale sicurezza, senza riportare alcun danno fisico né conseguenze di altro tipo. L’intervento si è svolto in modo rapido e coordinato, dimostrando l’efficacia delle procedure adottate dalla Polizia di Stato in situazioni di emergenza.

