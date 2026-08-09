Chiude la discoteca Praja di Gallipoli per risse, furti e violenze sessuali, il provvedimento è temporaneo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Chiude per 15 giorni la discoteca Praja a Gallipoli. A far arrivare la Questura a questa decisione sono state le tante denunce per furti, lesioni, risse e anche due violenze sessuali che sarebbero avvenute solo nell’ultimo mese. I gestori del locale hanno annunciato che ricorreranno contro un provvedimento ritenuto ingiusto e sproporzionato.

Chiude la discoteca Praja a Gallipoli

Il provvedimento della chiusura temporanea della discoteca Praja di Gallipoli è stato preso dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, per “molteplici e gravi episodi criminosi e turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica” ed è stato notificato sabato 8 agosto da Carabinieri e Polizia.

A contestare la sospensione dell’attività sono i gestori del locale che hanno annunciato che impugneranno la decisione.

Cos’è successo nel locale della movida

È stato ritenuto “urgente” il provvedimento contro la nota discoteca, centro della movida di Gallipoli. A far scendere la saracinesca sono stati – tra le altre cose – due episodi di violenza sessuale su due ragazze minorenni avvenuti lo scorso 6 luglio. Nel primo, secondo la Questura, la vittima sarebbe stata invitata dal personale del locale a cui aveva chiesto aiuto a non contattare le forze dell’ordine, ritardando i soccorsi e innescando “una reazione violenta” da parte del suo gruppo di amici, che avevano raggiunto l’aggressore a casa “generando gravi disordini”. Nel secondo caso il personale del locale avrebbe somministrare tre cocktail alcolici alla minore, violando le norme.

I casi però sono tanti e svariati. Sono state segnalate 20 denunce per furto di portafogli, gioielli e cellulari all’interno della discoteca. Ancora, diverse risse come quella avvenuta il 19 luglio quando la vittima era stata inseguita e picchiata fuori dal locale finché non è stata trasportata in ospedale in codice rosso. O le 17 richieste di soccorso al 118, in poco più di 2 settimane, quasi tutte per “gravi intossicazioni etiliche, stati di incoscienza e alterazioni psicofisiche con trasporto urgente in ospedale”.

Inoltre, sono state rilevate irregolarità formali e sostanziali, come l’impiego di un addetto alla sicurezza non iscritto nell’elenco della Prefettura, l’ostruzione di un’uscita di emergenza causata da un’auto in sosta e la somministrazione di alcolici a una diciassettenne senza la verifica del documento.

I precedenti e il ricorso

La chiusura al pubblico avviene proprio nelle settimane più calde per il turismo con diverse serate che sono state cancellate in seguito al provvedimento. Ma non si tratta di una novità: già negli ultimi quattro anni la discoteca era stata chiusa temporaneamente ed era stata teatro di episodi simili.

Dal canto loro, in una nota, i gestori del locale hanno affermato: “Ricorreremo in tutte le sedi contro un provvedimento che riteniamo ingiusto e sproporzionato. Siamo fiduciosi nella sensibilità delle istituzioni, della giustizia e del diritto”.

“Non è stata sospesa solo la licenza di uno dei locali più noti e all’avanguardia d’Europa nell’ambito dell’entertainment, è stato sospeso il diritto al lavoro di oltre 200 collaboratori, il diritto a un divertimento sano e controllato di migliaia di giovani, i sacrifici di anni di lavoro di imprenditori sani, padri di famiglia, che hanno sempre improntato alla sicurezza la propria attività d’impresa”, hanno scritto, facendo sapere anche che visioneranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura per rispondere alle contestazioni.