Chiusa discoteca abusiva a Trastevere, 400 giovani in pericolo tra scale instabili e uscite bloccate a Roma

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato chiuso un locale nel cuore della movida di Trastevere a Roma per mancanza di autorizzazioni. Circa 400 giovani erano presenti per partecipare a serate latino-americane pubblicizzate sui social, ma il locale non aveva i permessi necessari.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il locale, che avrebbe dovuto essere un semplice bar per la somministrazione di bevande e alimenti, era in realtà strutturato come una discoteca su due piani. La scala in legno, sorretta da tubolari in ferro e priva di certificazioni di stabilità, rappresentava un rischio per l’incolumità pubblica.

Violazioni delle normative di sicurezza

Durante le verifiche effettuate dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, sono state riscontrate gravi violazioni delle normative di sicurezza. Le vie di uscita erano bloccate da una grata in ferro o ostruite da tavoli e sedie. Inoltre, divanetti, cubi e tendaggi erano privi di certificazione ignifuga, gli estintori non erano revisionati, e c’erano multiprese di tipo domestico e fili elettrici coperti da nastro adesivo per pacchi.

Sequestro preventivo

All’esito dell’attività istruttoria, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è scattato il sequestro preventivo del locale, convalidato dal Giudice per le indagini Preliminari.

Fonte foto: IPA