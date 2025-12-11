Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per dieci giorni della licenza di un esercizio dedicato al gioco tramite V.L.T. nel Comune di Treviolo, a seguito di una serie di violazioni riscontrate dalle forze dell’ordine. Il provvedimento, emanato dal Questore di Bergamo, è stato eseguito nella giornata di ieri dal personale della Divisione PAS della Questura e dalla Polizia Locale. La decisione è stata presa dopo controlli che hanno evidenziato gravi carenze in materia di sicurezza e igiene.

Le verifiche delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha avuto inizio con un controllo effettuato il 9 novembre dal personale del Corpo di Polizia Locale di Treviolo. In quell’occasione sono state accertate una serie di violazioni all’interno dell’esercizio dedicato al gioco tramite V.L.T. (Video Lottery Terminal). Le irregolarità riscontrate hanno riguardato diversi aspetti della gestione dell’attività, ponendo l’accento su problematiche legate alla sicurezza e al rispetto delle normative vigenti.

Il sopralluogo della Polizia Amministrativa

Successivamente, il 28 novembre 2025, il personale della Polizia Amministrativa della Questura di Bergamo ha effettuato un ulteriore sopralluogo presso i locali dell’esercizio. Durante questa ispezione, sono emerse criticità significative: i locali sono stati giudicati inidonei sia dal punto di vista della sicurezza sia sotto il profilo dell’igiene. Queste condizioni hanno contribuito in modo determinante alla decisione di sospendere temporaneamente la licenza dell’attività.

Le motivazioni del provvedimento

Il provvedimento di sospensione, disposto dal Questore di Bergamo, è stato adottato per tutelare la salute e la sicurezza dei frequentatori dell’esercizio. La misura prevede che l’attività rimanga chiusa per dieci giorni, con la possibilità di riaprire solo dopo aver ripristinato gli ambienti secondo le normative in materia di fumo, igiene e sicurezza. L’obiettivo è garantire che il locale rispetti gli standard richiesti dalla legge prima di poter riprendere la propria attività.

Le conseguenze per l’esercizio

A partire da domani, scatterà la sospensione immediata dell’attività di gioco tramite V.L.T. nel Comune di Treviolo. La riapertura sarà subordinata alla verifica dell’avvenuto adeguamento dei locali alle prescrizioni imposte dalle autorità. La vicenda sottolinea l’importanza dei controlli periodici e della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini.

IPA