È stata confermata la chiusura di una videolottery gestita da cittadini cinesi nel comune di Este, dopo che il Tar Veneto ha riconosciuto la legittimità della revoca della licenza disposta dal Questore della provincia di Padova. Il provvedimento, originato da sospetti di riciclaggio di denaro, è stato notificato il 23 settembre dagli agenti della Polizia Amministrativa e di Sicurezza. La decisione è stata presa a seguito di un’indagine su transazioni finanziarie anomale per un valore di un milione di euro mensili, effettuate tramite POS all’interno dell’esercizio.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una serie di accertamenti condotti dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Padova. Gli agenti hanno avviato una dettagliata istruttoria dopo aver rilevato un volume di affari sospetto presso una videolottery situata a Este e gestita da cittadini cinesi. Le transazioni registrate dal POS installato all’interno dell’esercizio pubblico sono apparse ingiustificate e hanno destato l’attenzione delle autorità.

L’indagine e la revoca della licenza

L’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa si è conclusa con l’emanazione, il 15 luglio, del provvedimento di revoca della licenza, firmato dal Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio. Gli accertamenti hanno evidenziato come, attraverso il POS, fossero state effettuate illecite transazioni di denaro, con prelievi a favore dei clienti per un ammontare di un milione di euro mensili. Tali operazioni sono state ritenute non giustificate dall’attività dichiarata e hanno fatto ipotizzare la presenza di condotte riconducibili al reato di riciclaggio.

Il ricorso al Tar e la sospensiva

La società che gestiva la videolottery ha presentato ricorso contro il provvedimento, ottenendo inizialmente una sospensiva dal Tar del Veneto il 5 settembre. Il tribunale amministrativo ha però rinviato la decisione finale alla terza sezione dello stesso collegio giudicante, lasciando temporaneamente sospesa la revoca della licenza.

I motivi del ricorso

Nel ricorso, la società ha contestato diversi aspetti del provvedimento: la liceità dell’utilizzo del POS, la presunta mancanza di legittimazione da parte del Questore a procedere con la revoca, presunti vizi procedimentali come la mancata audizione personale del ricorrente durante il procedimento amministrativo, e l’asserita illogicità e contraddittorietà della revoca stessa. Inoltre, la società ha citato in giudizio la Questura di Padova per ottenere il risarcimento dei danni subiti durante il mese di chiusura, senza però quantificare l’entità della richiesta.

La sentenza definitiva del Tar Veneto

Il 22 settembre, il Tar Veneto ha pubblicato la sentenza definitiva di primo grado, riconoscendo la piena legittimità del provvedimento adottato dalla Questura di Padova. Il tribunale ha respinto tutti i punti sollevati dalla società ricorrente, confermando che la revoca della licenza era fondata su un “sospetto e anomalo flusso di denaro registrato presso l’esercizio gestito dalla società, perché riconducibile a condotte sussumibili nelle trame del reato di riciclaggio”.

Le conseguenze della sentenza

Oltre a confermare la chiusura della videolottery, il Tar ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziarie e di 2000 euro a favore del Ministero dell’Interno. La sentenza ha quindi sancito la fine dell’attività per l’esercizio coinvolto e ha ribadito la validità delle azioni intraprese dalla Questura di Padova.

La notifica della sentenza e la chiusura definitiva

Nella giornata di martedì 23 settembre, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova hanno notificato ufficialmente la sentenza, disponendo la chiusura della videolottery di Este. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il riciclaggio di denaro e le attività illecite connesse al settore del gioco d’azzardo.

Il commento delle autorità

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di un controllo rigoroso sulle attività economiche che possono prestarsi a fenomeni di riciclaggio e altre forme di reato finanziario. La collaborazione tra la Divisione Polizia Amministrativa e la magistratura amministrativa ha permesso di intervenire tempestivamente e di garantire la legalità nel territorio della provincia di Padova.

Il contesto: il fenomeno del riciclaggio nel settore del gioco

Il caso della videolottery di Este si inserisce in un contesto più ampio, in cui il settore del gioco d’azzardo rappresenta spesso un canale privilegiato per operazioni di riciclaggio di denaro. Le autorità italiane, negli ultimi anni, hanno intensificato i controlli e le verifiche sulle transazioni sospette, soprattutto in presenza di flussi finanziari non giustificati dall’attività dichiarata.

Le reazioni della comunità locale

La chiusura della videolottery ha suscitato reazioni contrastanti nella comunità di Este. Da un lato, molti cittadini hanno accolto con favore l’intervento delle forze dell’ordine, vedendolo come una misura necessaria per tutelare la legalità e prevenire fenomeni di riciclaggio e reato finanziario. Dall’altro, alcuni hanno espresso preoccupazione per le possibili ripercussioni occupazionali e per l’impatto economico sulla zona.

Il ruolo della Polizia Amministrativa

La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Padova ha svolto un ruolo centrale nell’indagine, dimostrando grande attenzione e professionalità nell’analisi delle transazioni sospette. L’istruttoria dettagliata ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per giustificare la revoca della licenza e la chiusura dell’esercizio.

Le prospettive future

La sentenza del Tar Veneto rappresenta un precedente importante per la gestione di casi simili in futuro. Le autorità continueranno a monitorare con attenzione il settore del gioco d’azzardo, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e altre attività illecite. La collaborazione tra forze dell’ordine e magistratura amministrativa si conferma fondamentale per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

Conclusioni

La vicenda della videolottery di Este evidenzia l’importanza di un controllo costante sulle attività economiche a rischio di riciclaggio. La decisione del Tar Veneto, che ha confermato la legittimità della revoca della licenza, rappresenta un segnale forte nella lotta contro le illecite transazioni finanziarie e a tutela della legalità. Le forze dell’ordine e la magistratura continueranno a vigilare per prevenire e reprimere ogni forma di reato finanziario nel territorio.

