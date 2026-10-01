Chiusa montagna russa X2 al parco divertimenti Six Flags in California, diverse denunce per lesioni cerebrali

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La X2 è l’attrazione di punta del Six Flags Magic Mountain, noto parco divertimenti della California, negli Stati Uniti. Nonostante i responsabili affermino che la montagna russa ha superato tutti i test di sicurezza, l’attrazione è stata chiusa a causa di numerose denunce giunte dai visitatori. Dopo aver fatto un giro, più di 100 persone hanno lamentato lesioni cerebrali.

Lesioni cerebrali dopo il giro in montagna russa

Lo studio legale statunitense Dordick Law Corporation ha intentato causa civile contro il parco divertimenti dopo essere stato contattato da circa 400 persone, affette da problemi che si ritiene siano stati causati dal giro in giostra.

“Sono saliti sulla X2 aspettandosi del divertimento. – ha dichiarato alla BBC uno dei rappresentanti dello studio – Invece, hanno riportato catastrofici danni cerebrali”.

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“Alcuni hanno avuto bisogno di un’intervento d’urgenza. Altri stanno ancora lottando per riavere indietro la propria vita” prosegue l’avvocato.

Il caso più grave è quello di Christopher Hawley, ragazzo di 22 anni deceduto dopo un giro sulla X2 nel 2022.

La X2 sarà chiusa definitivamente

La montagna russa X2, originariamente chiamata X, fu aperta all’interno del Six Flags Magic Mountain nel 2002.

Pochi mesi dopo, riporta il Los Angeles Times, fu chiusa per interventi correttivi su difetti di progettazione e di nuovo venne chiusa nel 2007 per sostituire i treni con versioni più leggere.

Nel luglio 2026 l’attrazione è stata nuovamente interrotta, stavolta definitivamente. I responsabili affermano che la giostra ha superato i test di sicurezza, ma che ritirarla è “la cosa giusta da fare”.

“La sicurezza dei visitatori è la base della nostra attività, – ha affermato il presidente del parco Brian Oerding – e quando vediamo la fiducia dei nostri ospiti venir meno, prendiamo la cosa molto seriamente”.

La denuncia al Six Flags in California

La decisione di chiudere la montagna russa X2 arriva a seguito della diffusione sui media dei danni cerebrali riportati da alcuni visitatori e dalla causa legale contro il parco divertimenti.

I difensori delle persone danneggiate hanno commentato che la chiusura della giostra è arrivata “troppo tardi” per i loro clienti.

La chiusura, afferma l’avvocato del ragazzo deceduto Brent Wisner “non cambia il fatto che Christopher Hawley è stato ucciso da una pericolosa montagna russa cui è stato permesso di operare per quasi due decenni”.

Dalla sua installazione nel 2002, la X2 ha ospitato più di 16 milioni di persone.