Chiusa pizzeria a Taranto, scoperti 200 kg di cibo non tracciato e furto di energia da 90mila euro
Pizzeria chiusa e multe per gravi carenze igieniche, furto di energia e lavoro nero a Città Vecchia. Operazione congiunta di Polizia, ASL ed Enel.
Intervento della Polizia di Stato, in collaborazione con ASL ed Enel Distribuzione, in Città Vecchia, a Taranto, dove sono state scoperte gravi irregolarità igienico-sanitarie e amministrative in una pizzeria, oltre a un danno stimato di 90mila euro per furto di energia elettrica.
Controlli a tappeto nelle attività commerciali
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi e ha visto impegnati gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa, il personale della locale ASL e i tecnici di Enel Distribuzione. I controlli hanno interessato diverse attività commerciali della zona di Città Vecchia, con particolare attenzione rivolta a bar e ristoranti, per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e la regolarità delle forniture di energia elettrica.
Gravi carenze igieniche e amministrative in una pizzeria
Durante l’ispezione in una pizzeria situata in Via Garibaldi, gli agenti hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. Tra le principali irregolarità, è emersa la totale assenza della documentazione relativa alla conformità dell’approvvigionamento idrico, elemento fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.
Deposito irregolare e alimenti senza tracciabilità
L’attenzione degli operatori si è poi spostata su un deposito attiguo alla pizzeria, anch’esso caratterizzato da evidenti carenze strutturali e igieniche. All’interno del locale tarantino sono stati rinvenuti oltre 200 kg di alimenti privi della necessaria etichettatura per la tracciabilità, accatastati in modo disordinato e non conforme alle normative vigenti. Inoltre, il deposito risultava sprovvisto di qualsiasi documentazione amministrativa e sanitaria, aggravando ulteriormente la posizione del titolare.
Furto di energia elettrica: impianto manomesso
La verifica, grazie anche alla presenza dei tecnici specializzati di Enel Distribuzione, è stata estesa alla regolarità della fornitura elettrica. Sia nei locali della pizzeria che in quelli del deposito, è stata accertata la manomissione dell’impianto di erogazione dell’energia elettrica, configurando un vero e proprio furto ai danni dell’azienda fornitrice. Il danno economico per Enel è stato stimato in circa 90mila euro, una cifra considerevole che testimonia la gravità dell’illecito.
Chiusura immediata e sanzioni
A seguito delle numerose irregolarità riscontrate, il personale dell’ASL ha disposto la chiusura immediata della pizzeria e l’inibizione all’utilizzo del deposito adiacente. Il provvedimento si è reso necessario per tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e igiene.
Lavoratore in nero e sanzioni amministrative
Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno inoltre scoperto la presenza di un dipendente privo di regolare contratto di lavoro, configurando così un’ulteriore violazione delle norme sul lavoro. Al termine delle verifiche, il titolare dell’attività è stato sanzionato per tutte le infrazioni riscontrate, per un importo complessivo di circa 5mila euro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.