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È stata disposta la chiusura di un night club di recente apertura a Rimini, dopo che sono state accertate gravi irregolarità amministrative e false dichiarazioni da parte del gestore. Il locale, inaugurato da poche settimane, è stato sottoposto a controllo nella notte del 28 giugno dalla Polizia di Stato, che ha rilevato la prosecuzione dell’attività in assenza delle necessarie autorizzazioni e la presenza di lavoratori irregolari.

Controlli amministrativi e chiusura immediata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di controllo sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Rimini hanno effettuato un accesso ispettivo nella notte del 28 giugno, riscontrando che il night club, nonostante il provvedimento del SUAP che aveva dichiarato irricevibile la domanda di apertura, era comunque aperto al pubblico e in piena attività.

Durante il controllo, la Polizia ha constatato che il locale aveva subito notevoli modifiche strutturali rispetto allo stato precedentemente autorizzato. In particolare, sono stati realizzati più ambienti distinti al piano interrato e installati nuovi elementi funzionali all’attività di intrattenimento, senza il necessario preventivo esame della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Tali interventi sono risultati in violazione dell’articolo 80 del T.U.L.P.S., che disciplina l’agibilità dei locali destinati al pubblico spettacolo.

False dichiarazioni e prosecuzione dell’attività senza autorizzazioni

Gli accertamenti amministrativi hanno inoltre permesso di appurare che il nuovo gestore aveva dichiarato al Comune di Rimini di non aver apportato innovazioni strutturali, nel tentativo di eludere i controlli e proseguire indisturbato l’attività. Questa condotta ha portato alla denuncia del gestore all’Autorità Giudiziaria per false dichiarazioni e per la prosecuzione dell’attività in carenza dei prescritti titoli autorizzatori, in violazione della normativa sui locali di pubblico spettacolo.

Nel corso del controllo, sono stati identificati tre lavoratori privi di regolare contratto di assunzione, sia tra il personale di servizio che tra le ballerine. Per questa ulteriore irregolarità, è stata inoltrata una segnalazione al locale Ispettorato del Lavoro, che avvierà le verifiche di competenza.

Il provvedimento di chiusura e le conseguenze per il gestore

Alla luce delle numerose violazioni riscontrate, la Polizia di Stato ha disposto la chiusura immediata del night club, situato negli stessi locali dove fino a poche settimane fa era presente una nota discoteca. Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza pubblica e l’incolumità degli avventori, oltre che per il rispetto delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo.

IPA