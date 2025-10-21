Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni al Lucky Bar di Milano, in seguito a ripetuti episodi di criminalità e alla presenza di avventori con precedenti penali. Il provvedimento, emesso dal Questore Bruno Megale, è stato notificato ieri dagli agenti del Commissariato Monforte Vittoria, dopo una serie di controlli e interventi delle forze dell’ordine presso il locale.

Controlli e motivazioni della sospensione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza al Lucky Bar rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a contrastare i fenomeni di criminalità nei locali pubblici milanesi. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., che consente la sospensione delle autorizzazioni nei casi in cui la sicurezza pubblica sia messa a rischio.

Gli accertamenti condotti tra marzo e agosto hanno evidenziato che il Lucky Bar era abitualmente frequentato da persone con precedenti penali e di polizia, anche per reati legati all’immigrazione, al Codice della Strada, agli stupefacenti, alle armi e al possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro preoccupante per la sicurezza pubblica, rendendo necessario l’intervento delle autorità.

Interventi delle forze dell’ordine

Nel corso dei mesi scorsi, il locale è stato teatro di diversi episodi che hanno richiesto l’intervento della polizia. Nel maggio scorso, i poliziotti di via Poma sono intervenuti per una lite tra due avventori, entrambi con precedenti, durante la quale uno dei due ha denunciato di essere stato minacciato con un coltello. A inizio giugno, un altro intervento delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha riguardato una nuova lite tra due clienti, uno dei quali era destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore di Milano. Infine, a inizio ottobre, gli agenti del Commissariato Lambrate sono stati chiamati per la presenza di una persona ferita e in stato confusionale, che ha riferito di essere stata colpita alla testa con una sedia da un altro avventore, senza alcun motivo apparente.

IPA