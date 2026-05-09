Chiuso di nuovo il Prosper Kings Shisha Bar a Milano, residenti esasperati

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È stata disposta la sospensione della licenza per 30 giorni al Prosper Kings Shisha Bar di Milano, locale già noto alle forze dell’ordine, a seguito di controlli che hanno evidenziato la presenza abituale di soggetti con precedenti penali e numerosi episodi di disturbo alla quiete pubblica. Il provvedimento è stato notificato ieri, 8 maggio, dagli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, su disposizione del Questore Bruno Megale, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio.

I controlli e le motivazioni della sospensione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza del Prosper Kings Shisha Bar è stata presa in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che consente la chiusura temporanea degli esercizi pubblici in caso di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Nel corso degli ultimi mesi, il locale sito in via Panfilo Castaldi n.37 è stato oggetto di numerosi controlli da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno riscontrato che il bar era frequentato abitualmente da persone con precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio (incluso danneggiamento), contro la Pubblica Amministrazione e reati inerenti alle sostanze stupefacenti. Questi elementi hanno portato le autorità a ritenere il locale un punto di aggregazione per soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza collettiva.

Le segnalazioni dei residenti e i disagi per il quartiere

La situazione è stata aggravata dalle numerose segnalazioni e dagli esposti presentati dai cittadini della zona presso il Commissariato Garibaldi Venezia. I residenti hanno lamentato la presenza di frequenti liti che spesso sono degenerate in vere e proprie risse, soprattutto nelle ore serali e notturne. Il locale, inoltre, non rispettava l’orario di chiusura, rimanendo aperto fino alle prime ore del mattino e causando così un costante disturbo alla quiete pubblica e un serio pregiudizio per la pubblica incolumità.

Presenza di cittadini stranieri irregolari e attività illecite

Un ulteriore elemento emerso dai controlli riguarda la presenza abituale nel bar di cittadini stranieri irregolari sul Territorio Nazionale. Questi soggetti, che spesso dimorano nei pressi della stazione Centrale in ricoveri di fortuna, risultano gravati da numerosi pregiudizi penali e di polizia e sono frequentemente in stato di alterazione psicofisica dovuta all’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche e/o psicotrope. Le forze dell’ordine hanno inoltre rilevato che tali individui sono soliti compiere attività illecite a scopo di profitto, prevalentemente consistenti in atti predatori.

Precedenti provvedimenti e reiterazione delle criticità

Non si tratta della prima volta che il Prosper Kings Shisha Bar finisce nel mirino delle autorità. Il locale era già stato destinatario di un analogo provvedimento di sospensione della licenza nel novembre 2025, a conferma della persistenza delle criticità riscontrate. Nonostante il precedente intervento, la situazione non è migliorata, rendendo necessario un nuovo intervento restrittivo da parte della Questura di Milano.

IPA