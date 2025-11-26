Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta una chiusura temporanea di 7 giorni per un bar situato nella zona Cheope di Piacenza, a seguito di controlli che hanno portato al rinvenimento di cocaina e alla presenza di clienti con precedenti penali. Il provvedimento è stato notificato oggi al gestore dell’esercizio commerciale, dopo un’attività istruttoria urgente condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del bar è stata presa dal Questore della provincia di Piacenza e comunicata tramite gli agenti della sezione volanti. L’intervento si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio, volta a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire episodi di disturbo dell’ordine.

I controlli e il ritrovamento di stupefacenti

Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di verifiche presso l’esercizio commerciale in questione. Durante questi controlli, sono stati rinvenuti alcuni involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina. Oltre al sequestro della sostanza stupefacente, sono stati identificati diversi avventori, alcuni dei quali risultati avere precedenti penali, anche in materia di stupefacenti.

Il provvedimento di sospensione

La sospensione dell’attività per 7 giorni è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che prevede la possibilità di chiudere temporaneamente esercizi pubblici in caso di situazioni che possano compromettere l’ordine e la sicurezza. Il provvedimento è stato notificato oggi al gestore del bar dagli agenti della sezione volanti, a seguito della rapida istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa.

IPA