Chiuso il covo di pregiudicati nella zona Cheope a Piacenza, trovata cocaina durante il blitz della Polizia
Chiusura di 7 giorni per un bar di Piacenza dopo il ritrovamento di cocaina e controlli su clienti con precedenti penali.
È stata disposta una chiusura temporanea di 7 giorni per un bar situato nella zona Cheope di Piacenza, a seguito di controlli che hanno portato al rinvenimento di cocaina e alla presenza di clienti con precedenti penali. Il provvedimento è stato notificato oggi al gestore dell’esercizio commerciale, dopo un’attività istruttoria urgente condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura.
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del bar è stata presa dal Questore della provincia di Piacenza e comunicata tramite gli agenti della sezione volanti. L’intervento si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio, volta a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire episodi di disturbo dell’ordine.
I controlli e il ritrovamento di stupefacenti
Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di verifiche presso l’esercizio commerciale in questione. Durante questi controlli, sono stati rinvenuti alcuni involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina. Oltre al sequestro della sostanza stupefacente, sono stati identificati diversi avventori, alcuni dei quali risultati avere precedenti penali, anche in materia di stupefacenti.
Il provvedimento di sospensione
La sospensione dell’attività per 7 giorni è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che prevede la possibilità di chiudere temporaneamente esercizi pubblici in caso di situazioni che possano compromettere l’ordine e la sicurezza. Il provvedimento è stato notificato oggi al gestore del bar dagli agenti della sezione volanti, a seguito della rapida istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa.
