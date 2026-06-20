Chiuso il profilo social di Futuro Nazionale Giovani, Laura Ravetto: "Censura, ci penserà il Tribunale"

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Il profilo social di Futuro Nazionale Giovani è stato chiuso perché “continua a non rispettare i nostri Standard della community in materia di integrità dell’account”. A renderlo noto è Laura Ravetto, parlamentare del partito fondato da Roberto Vannacci, che dai suoi account annuncia un ricorso in Tribunale.

Disattivato l’account di Futuro Nazionale Giovani

Come anticipato, la piattaforma Meta ha disabilitato l’account social di Futuro Nazionale Giovani. A renderlo noto è la parlamentare Laura Ravetto, in quota al partito di Roberto Vannacci.

“A chi facciamo paura?”, si domanda Ravetto, che in calce allo screenshot dell’avviso ricevuto da Meta scrive: “Questa è censura!“.

La disattivazione è arrivata venerdì 19 giugno. La piattaforma ha motivato il provvedimento spiegando che la pagina “continua a non rispettare i nostri Standard della community in materia di integrità dell’account”.

“Non puoi richiedere un altro controllo su questa decisione”, si legge alla fine, lasciando ipotizzare che ci fosse un precedente.

Il motivo della disattivazione

Come indicato nelle linee guida della community di Meta, la violazione degli Standard della community “in materia di integrità dell’account” si verifica per vari motivi.

Ad esempio, si commette una violazione quando attraverso il proprio profilo si adoperano “pratiche ingannevoli o danni pericolosi per l’azienda”, ma anche quando il profilo viene creato per “eludere una precedente rimozione dell’account o entità o si presentano “stretti legami con una rete di account o altre entità che violano o eludono le nostre normative”. Un utente ipotizza la presenza di profili fake o bot all’interno della pagina di Futuro Nazionale Giovani, una circostanza che avrebbe quindi messo in allarme i moderatori della piattaforma.

L’ultima provocazione di Roberto Vannacci

Intervenuto a SkyTg24 sabato 20 giugno, Roberto Vannacci è ritornato sul tema del femminicidio.

“Se noi accettiamo che un reato venga definito in base alla vittima, allora va introdotto l’immigraticidio. Un delitto non può essere più o meno grave in base al sesso o al colore della pelle“, ha detto, per poi aggiungere: “Siamo contrari alla creazione di nuovi reati come l’islamofobia o l’omofobia“. Che, tuttavia, esistono già.