Fermata l’attività di un locale di Trastevere divenuto epicentro della malamovida: la titolare è stata sanzionata e denunciata, mentre la licenza è stata sospesa per venti giorni dal Questore di Roma. La decisione è stata presa a seguito di numerosi controlli che hanno portato alla luce gravi irregolarità, tra cui la somministrazione abusiva di alcolici, l’occupazione illecita di suolo pubblico e condizioni igienico-sanitarie critiche.

La fonte della notizia e l’avvio dei controlli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine è stato il risultato di una serie di controlli avviati nel corso del 2025. L’attività investigativa si è intensificata fino all’ispezione decisiva dello scorso ottobre, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Trastevere insieme agli ispettori della ASL SIAN Roma 1 e alla Polizia Locale di Roma Capitale.

Le violazioni riscontrate nel locale

Durante le verifiche, gli agenti hanno scoperto che la titolare aveva continuato a gestire la somministrazione di alimenti e bevande nonostante una precedente ordinanza comunale imponesse la cessazione immediata dell’attività. Sono state inoltre accertate l’occupazione abusiva di suolo pubblico e la vendita irregolare di alcolici e superalcolici, in violazione delle normative comunali e regionali.

Condizioni igienico-sanitarie e lavoro irregolare

L’ispezione ha fatto emergere una situazione igienico-sanitaria particolarmente preoccupante: mancavano il manuale di autocontrollo, le indicazioni sugli allergeni, qualsiasi forma di tracciabilità degli alimenti e il controllo del tasso alcolemico. Inoltre, sono state riscontrate difformità strutturali nell’area cucina. Nel corso dei controlli è stato anche rilevato l’impiego di lavoratori senza contratto all’interno del locale.

Sanzioni e denuncia per la titolare

Il quadro delle irregolarità ha portato all’emissione di una sanzione amministrativa pari ad oltre 18.000 euro nei confronti della titolare. A questo si è aggiunto il comportamento della donna durante l’ultimo blitz delle forze dell’ordine: avrebbe incitato gli avventori, molti dei quali in evidente stato di ebbrezza, alla “disobbedienza civile”, ostacolando fisicamente i poliziotti, contestando il loro operato e continuando a somministrare alcolici.

Le accuse e la sospensione della licenza

Per la titolare è scattata la denuncia per minacce a pubblico ufficiale e la contestazione di aver somministrato bevande alcoliche a persone già in evidente stato di alterazione. Le ripetute ispezioni hanno permesso di ricostruire come il locale fosse diventato un punto di ritrovo per gruppi di giovani che spesso abusavano di alcol, causando episodi di disturbo della quiete pubblica e intralcio alla circolazione.

Il provvedimento del Questore e la chiusura del locale

Alla luce di quanto emerso, il Questore di Roma ha disposto la sospensione della licenza per venti giorni. Il locale resterà chiuso per tutto il periodo indicato, a tutela della sicurezza pubblica e per contrastare i fenomeni legati alla malamovida nella zona di Roma.

