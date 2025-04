Chiuso per 15 giorni il club privato in via Mazzini a Taranto: cosa avveniva all'interno del locale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 15 giorni la sospensione inflitta a un club privato di Taranto, situato in via Mazzini, a causa di gravi irregolarità. La decisione è stata presa dal Questore Michele Davide Sinigaglia per prevenire potenziali rischi per l’ordine pubblico.

Controlli e irregolarità

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il club privato è stato oggetto di una serie di controlli nell’arco di un anno. Durante questi accertamenti, è stata riscontrata la presenza costante di individui con numerosi pregiudizi, in particolare legati alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, oltre a reati contro la persona e il patrimonio.

Ultimo controllo e provvedimenti

Nel controllo più recente, avvenuto a marzo, sono stati trovati sei apparecchi da intrattenimento non autorizzati e non collegati in rete all’interno del circolo. Queste irregolarità hanno portato il Questore di Taranto a ritenere che la situazione potesse degenerare in fenomeni criminosi o allarmanti per la collettività, decidendo così per la sospensione dell’attività.

Notifica del provvedimento

Il provvedimento di sospensione è stato notificato al presidente pro tempore del circolo ricreativo dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori problemi.

Fonte foto: IPA