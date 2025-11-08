Chiuso un locale di Latina, trovati tre lavoratori in nero: 10mila euro di multa dopo il blitz
Sospesa l’attività di un locale a Latina per lavoro irregolare e violazioni sulla sicurezza, dopo una segnalazione tramite l’app YouPol.
È stata sospesa l’attività di un noto locale di Latina per gravi irregolarità in materia di lavoro e sicurezza, dopo una segnalazione ricevuta tramite l’applicazione YouPol. Il provvedimento, emesso dalla Polizia di Stato, è stato adottato a seguito di controlli congiunti che hanno portato anche a sanzioni amministrative per circa 10.000 euro e all’identificazione di undici dipendenti, di cui tre senza regolare contratto.
Controlli scattati dopo una segnalazione tramite YouPol
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a una segnalazione giunta attraverso l’applicazione YouPol. Questo strumento, pensato per favorire la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, ha permesso agli agenti della Divisione Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Latina di intervenire rapidamente presso un esercizio commerciale situato nella zona Piccarello del capoluogo.
Irregolarità riscontrate durante il controllo
Nel corso dell’ispezione, i poliziotti hanno identificato undici dipendenti all’interno del locale. Tra questi, tre lavoratori sono risultati privi di regolare contratto. Uno di loro era già stato sanzionato in passato per la stessa violazione, segno di una recidiva che ha aggravato la posizione dell’esercizio nei confronti delle autorità.
Sospensione dell’attività e sanzioni amministrative
A seguito delle irregolarità accertate, la Polizia di Stato ha disposto la sospensione dell’attività lavorativa del locale, con decorrenza dal 10 novembre 2025. Contestualmente, sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10.000 euro. Il provvedimento mira a tutelare i lavoratori e a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.