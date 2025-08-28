Chris Froome in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto, ciclista travolto in allenamento

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il ciclista britannico Chris Froome sarebbe stato investito da un’auto durante un allenamento a Saint-Raphaël, cittadina della Costa Azzurra, in Francia. Ha riportato diverse fratture, tra cui una a una vertebra lombare. Froome sarebbe rimasto comunque cosciente durante il trasporto in ospedale e avrebbe parlato con il proprio entourage.

Il campione britannico di ciclismo Chris Froome sarebbe stato investito mentre si allenava nella zona della cittadina di Saint-Raphaël, in Costa Azzurra, nel sud della Francia.

Nell’impatto con la vettura avrebbe riportato fratture a cinque costole e soprattutto a una vertebra lombare, oltre che a uno pneumotorace, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Froome è stato portato in ospedale in elicottero ed è rimasto cosciente per l’intero volo. Ha già parlato con il proprio entourage, che gli è rimasto affianco fino all’arrivo al pronto soccorso. Sarà operato nel pomeriggio del 28 agosto.

Il comunicato della squadra

La Israel-Primetech, la squadra per cui corre Froome, ha diffuso attraverso i propri canali social un comunicato che approfondisce le condizioni del campione britannico, sostenendo che non sia stato investito:

Chris Froome è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Tolone nel pomeriggio di ieri, dopo un serio incidente in allenamento (nessun altro ciclista o veicolo sono rimasti coinvolti). Fortunatamente, Chris è stabile e non ha subito ferite alla testa. Gli esami hanno però confermato uno pneumotorace, cinque costole rotte e una vertebra lombare fratturata, per le quali si sottoporrà a un’operazione chirurgica questo pomeriggio.

L’ultima stagione di Froome

Chris Froome ha 40 anni e già prima di questo incidente aveva fatto intuire in alcune interviste che questa avrebbe potuto essere la sua ultima stagione come ciclista professionista.

Già una volta la carriera del campione britannico è stata pesantemente influenzata da un incidente. Durante una ricognizione del giro del Delfinato del 2019, per una cronometro, cadde e si fratturò collo, anca, femore e diverse costole.

Froome è uno dei sette ciclisti ad aver vinto tutti e tre i grandi giri durante la sua carriera. Ha infatti conquistato il Giro d’Italia (nel 2018), il Tour de France (quattro volte, nel 2013, 2015, 2016 e 2017) e la Vuelta a España (due volte, nel 2011 e nel 2017).