Christa Pike condannata a morte, iniezione letale bloccata all'ultimo in Tennesse: l'ombra di abusi da bambina

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La Corte d’Appello federale ha bloccato all’ultimo momento l’esecuzione della 50enne Christa Pike, unica donna nel braccio della morte in Tennessee, che era prevista per la mattina di mercoledì 30 settembre. Pike è stata condannata a morte perché all’età di 18 anni torturò e uccise la 19enne Colleen Slemmer insieme a due complici.

Sospesa la condanna a morte di Christa Pike

L’esecuzione di Christa Pike è stata fermata a poco più di un’ora dall’appuntamento col boia.

Una decisione a sorpresa, dal momento che il governatore del Tennessee, Bill Lee, aveva respinto la richiesta di clemenza e la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva negato la richiesta di sospendere l’esecuzione.

Ma la sospensione disposta dalla Corte d’appello federale è solo temporanea: i giudici hanno dichiarato di avere bisogno di altro tempo per esaminare le argomentazioni presentate dai legali della detenuta.

Gli avvocati sostengono infatti che Pike soffra di un grave disturbo da stress post-traumatico causato da abusi sessuali subiti fin dalla primissima infanzia.

I legali accusano lo Stato del Tennessee di aver contestato per anni la veridicità delle accuse in merito ai ripetuti stupri subiti dalla loro assistita. Durante una recente udienza, tuttavia, lo Stato ha riconosciuto di non contestare il fatto che Pike abbia subito abusi sessuali.

Secondo i difensori, questa nuova consapevolezza potrebbe avere ripercussioni su decisioni giudiziarie prese in base alla precedente posizione dello Stato.

Gli avvocati sostengono infatti che la giuria che condannò Christa Pike non conoscesse a fondo la storia di abusi sessuali e abbandono che aveva segnato la sua infanzia.

Il crimine di Christa Pike

Nel 1995, all’età di 18 anni, Christa Pike torturò e uccise Colleen Slemmer con la complicità del fidanzato 17enne Tadaryl Shipp (condannato all’ergastolo ma che ha potuto accedere alla giustizia alternativa) e a una ragazza (che ha patteggiato in cambio di collaborazione con le autorità).

Christa e Colleen si erano conosciute durante un programma di formazione del Job Corps. L’omicidio avvenne in un impianto industriale abbandonato vicino all’Università del Tennessee, a Knoxville.

Pike riferì alla polizia di “non aver nemmeno ragionato” quando aggredì Slemmer e di aver agito per gelosia, convinta che la vittima stesse cercando di attirare l’attenzione del fidanzatino.

La condanna

Il caso fece scalpore per due motivi macabri: sul petto della vittima venne inciso un pentagramma e gli investigatori riferirono che Christa Pike aveva raccontato a un’altra studentessa di aver conservato come ricordo un frammento del cranio di Colleen Slemmer. La condanna a morte arrivò nel 1996.

“Mi ci sono voluti molti anni anche solo per comprendere la gravità di ciò che avevo fatto”, ha dichiarato Pike nella sua istanza di clemenza.