Christa Pike è cosciente, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee: "Guarigione senza precedenti"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Christa Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali, è cosciente e in grado di parlare. Lo hanno dichiarato i suoi avvocati, che hanno commentato: “La sua guarigione non ha precedenti in campo medico”. A fine settembre le autorità del Tennessee avevano tentato di giustiziare Pike per l’omicidio della diciannovenne Colleen Slemmer, avvenuto nel 1995. Il fallimento dell’esecuzione ha portato alle dimissioni del direttore del sistema penitenziario statale.

Christa Pike è cosciente

Il 30 settembre Christa Pike è sopravvissuta a ben due iniezioni letali. Le autorità del Tennessee stavano tentando di portare a termine la procedura per la sua condanna a morte, ma la donna non ha mai perso conoscenza ed è rimasta in vita.

Pike, 50 anni, era stata trasportata d’urgenza in ospedale, a quel punto con l’obiettivo di salvarle la vita. I medici hanno fatto sapere che la convalescenza sarà lunga.

Gli avvocati di Pike hanno spiegato che la donna è cosciente e parla, ma la prognosi rimane incerta: “La sua guarigione non ha precedenti in campo medico”, hanno dichiarato.

Perché Pike è stata condannata a morte

Christa Pike si è resa protagonista di un spietato omicidio. Nel 1995, insieme ad altri due giovani, ha rapito, picchiato, torturato e ucciso Colleen Slemmer.

La vittima, 19 anni, era ritenuta responsabile di provare interesse per il fidanzato di Pike. Venne così attirata in una zona boschiva di Knoxville, dove prima di toglierle la vita la torturarono.

Pike al processo aveva ammesso di aver preso parte attiva nell’omicidio, colpendo la giovane alla testa, tagliandole la gola e tenendo infine una parte del suo cranio come “souvenir”.

Il fallimento dell’esecuzione

Al tentativo di esecuzione era presente anche la madre di Slemmer. Dopo il fallimento ha definito i fatti come “disastrosi” e ha affermato che i funzionari del carcere non hanno comunicato adeguatamente con lei in merito all’accaduto.

Mentre non è ancora chiaro cosa sia andato storto con le iniezioni, il governatore Bill Lee ha deciso di sospendere le esecuzioni e ha ordinato un’indagine.

Intanto il fallimento ha già fatto la storia e negli Stati Uniti si è tornati a discutere dei metodi e, più in generale, della condanna a morte. Il direttore del sistema penitenziario statale, intanto, si è dimesso.