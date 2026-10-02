Christa Pike sopravvissuta a due iniezioni letali di Pentobarbital in Tennessee, l'ipotesi del farmaco scaduto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel Tennessee, Christa Pike è sopravvissuta a due iniezioni letali di Pentobarbital somministrate per la sua esecuzione. La condannata è rimasta cosciente prima del ricovero in ospedale. Le ipotesi più accreditate sono l’uso di un farmaco ormai scaduto o un’infiltrazione nei tessuti, che hanno spinto il governatore Lee a sospendere temporaneamente la pena di morte nello Stato.

Christa Pike e le due iniezioni letali non fatali

La pena di morte nei confronti di Christa Pike, condannata per l’omicidio di una compagna di classe avvenuto nel 1995, si è trasformata nell’ennesima esecuzione fallita dello Stato del Tennessee. Nonostante la somministrazione di ben due siringhe di Pentobarbital, la detenuta cinquantenne non ha mai perso conoscenza ed è rimasta in vita.

I giornalisti presenti come testimoni hanno riferito di aver continuato a sentire il suo respiro e dei forti rantoli per circa un’ora prima che venissero tirate le tende e la donna venisse trasportata d’urgenza in un centro medico.

Prima di essere trasferita, la detenuta ha anche lamentato un bruciore al braccio, portando i suoi legali a denunciare una vera e propria tortura in violazione dell’Ottavo Emendamento contro le punizioni crudeli.

Le ipotesi sul fallimento

Sulle cause del mancato decesso gli esperti avanzano diverse ipotesi, a partire da un’infiltrazione endovenosa: la fragilità o la dimensione ridotta dei vasi sanguigni della condannata potrebbero aver fatto penetrare il farmaco nei tessuti anziché nel sangue, provocando un forte bruciore e impedendo al principio attivo di fermare la respirazione.

Non si esclude tuttavia che il Pentobarbital fosse degradato o scaduto prima dell’iniezione, perdendo la capacità di indurre il coma e l’arresto cardiaco.

Una possibilità che deriva anche dal rifiuto dei grandi colossi farmaceutici di fornire prodotti per la pena di morte, costringendo le autorità penitenziarie a ricorrere a farmacie galeniche e laboratori secondari privi di rigidi controlli di qualità.

Cos’è il Pentobarbital e per quali terapie viene impiegato

Il Pentobarbital è un potente farmaco della famiglia dei barbiturici che agisce sopprimendo le attività del sistema nervoso centrale.

In ambito clinico viene somministrato esclusivamente in ambiente ospedaliero per controllare crisi convulsive e attacchi epilettici di grave entità, oppure come sedativo profondo prima di interventi chirurgici.

La molecola agisce placando l’ipertensione nervosa e inducendo sonnolenza, perdita di coscienza e depressione respiratoria. A dosaggi elevati il composto blocca i centri del tronco encefalico che regolano il respiro e il battito cardiaco, motivo per cui trova impiego sia nella veterinaria sia nei protocolli di eutanasia e di iniezione letale.