Christa Pike torna a parlare dopo l'esecuzione di condanna a morte fallita, "da quella notte provo dolore"

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Christa Pike, 50 anni, unica persona sopravvissuta a un’iniezione letale negli Usa, rompe il silenzio un mese dopo l’esecuzione fallita. In una nota diffusa dai legali parla di dolore a braccia, mani e gola e di un trauma che va oltre il corpo. Il Tennessee ha sospeso le esecuzioni, ma il governatore Lee ritiene che la condanna resterà valida.

Le prime parole di Christa Pike

È trascorso un mese da quando l’esecuzione di Christa Pike nel penitenziario di massima sicurezza di Riverbend, a Nashville, è fallita. La cinquantenne, unica donna nel braccio della morte del Tennessee, è tornata a parlare con un messaggio affidato ai suoi legali.

La donna ha descritto una ripresa lenta, segnata da ferite visibili e invisibili. “Guarire non è la stessa cosa che stare bene” ha affermato, spiegando che il miglioramento fisico non basta a cancellare gli eventi della sera del 30 settembre.

Le sofferenze che Pike ha elencato sono concrete. Ha dolore a braccia e mani, la gola che brucia, la fatica a parlare. Ma la detenuta ha insistito in particolare sull’altro piano del dolore, “non è solo fisico”. Dopo il ricovero ha raccontato di aver passato quasi tutto il tempo da sola nell’infermeria del carcere. Tutto molto simile, per lei, agli ultimi 28 anni di isolamento.

Cosa era successo

Il 30 settembre la procedura è andata avanti per quasi due ore, fino alle 20:56 locali. La squadra incaricata ha tentato a lungo di trovare una vena e a Pike sono state somministrate due dosi di pentobarbital. Secondo i testimoni, dopo la prima iniezione la donna era sveglia, parlava e cantava con la sua guida spirituale.

A un certo punto ha chiesto se il bruciore che sentiva fosse normale. Alla fine respirava ancora, a fatica: l’esecuzione è stata interrotta e lei è stata intubata e trasferita in ospedale.

Gli stessi legali non avevano previsto che sarebbe sopravvissuta. L’avvocato Randy Spivey ha riferito che al risveglio la donna avrebbe chiesto prima di tutto dove si trovasse, e chi fossero le persone intorno a lei. Nei giorni successivi i difensori hanno parlato di polmonite, di un coagulo di sangue in un braccio, di arti molto gonfi e ustionati e di difficoltà di memoria e concentrazione. Il 10 ottobre Pike è stata dimessa e riportata in carcere, dove continua tutt’ora a ricevere cure.

Il delitto del 1995 e la battaglia legale

Pike era stata condannata per l’omicidio di Colleen Slemmer, 19 anni, che frequentava con lei un programma di formazione professionale a Knoxville. La ragazza fu uccisa a coltellate nel 1995, quando Pike aveva 18 anni, e la famiglia della vittima aveva sostenuto l’esecuzione.

Secondo il Death Penalty Information Center, Pike è l’unica persona nota sopravvissuta dopo aver ricevuto le sostanze di un’iniezione letale. Ora la partita si gioca nei tribunali, e i suoi avvocati chiedono di commutare la pena in ergastolo senza condizionale, dando battaglia per evitare un secondo tentativo di esecuzione.

Al momento, il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni fino alla fine dell’anno e avviato una revisione indipendente. Ha però lasciato intendere che la condanna non cambierà. La donna “resta detenuta secondo le leggi del Tennessee” e, a suo giudizio, la sua pena “resterà la stessa di prima, a meno che i tribunali non stabiliscano diversamente”.