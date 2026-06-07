Christian Eriksen ha un malore e crolla in campo durante Danimarca - Ucraina: è cosciente, il precedente

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Grande spavento il 7 giugno per un nuovo malore in campo del centrocampista Christian Eriksen. Durante la sfida amichevole tra Danimarca e Ucraina, il calciatore si è accasciato al suolo dopo essersi portato una mano al petto. La Federazione calcistica danese ha rassicurato sulle sue condizioni, confermando che il giocatore è cosciente.

Christian Eriksen ha un malore e crolla in campo

Come riporta ANSA, il gravissimo episodio si è verificato intorno al 65° minuto del secondo tempo presso il Nature Energy Park di Odense, mentre la selezione danese si trovava in vantaggio per 2-1.

Il numero dieci della squadra si è toccato improvvisamente il torace prima di cadere sul terreno di gioco, venendo immediatamente circondato dai compagni e dallo staff sanitario.

L’arbitro ha decretato l’immediata interruzione del match, che è stato poi definitivamente sospeso per l’ovvia impossibilità di proseguire.

Fortunatamente, il defibrillatore sottocutaneo impiantato all’atleta in passato ha reagito istantaneamente e ha funzionato a dovere, salvandogli la vita.

Come spiegato dal medico della Nazionale, Morten Boesen, l’ex interista ha perso conoscenza soltanto per un breve istante prima di riprendersi molto rapidamente.

Il dottore ha confermato che il paziente è uscito dal campo camminando sulle proprie gambe ed è rimasto sempre vigile, chiedendo espressamente di poter salutare i compagni.

Il precedente del 2021

La scena del 7 giugno ha inevitabilmente rievocato i drammatici fatti del 12 giugno 2021, quando il calciatore subì un gravissimo arresto cardiaco a Copenaghen durante la sfida degli Europei contro la Finlandia.

In quell’occasione fu salvato grazie a un massaggio cardiaco d’emergenza ed è sopravvissuto grazie all’inserimento del pacemaker.

A causa delle rigide normative mediche in vigore nella Serie A italiana, l’atleta dovette lasciare l’Inter poiché impossibilitato a ottenere l’idoneità agonistica sportiva con un dispositivo intracutaneo.

Successivamente all’addio forzato al campionato italiano, il capitano della Danimarca si era allenato provvisoriamente in Svizzera con il Chiasso e nei Paesi Bassi con l’Ajax per ritrovare la forma migliore.

Nel gennaio del 2022 ha riavviato la carriera in Premier League firmando con il Brentford, prima di trasferirsi al Manchester United e, infine, approdare nella Bundesliga tedesca per militare nelle file del Wolfsburg.

Cosa diranno gli accertamenti clinici

Il calciatore è stato trasferito in ambulanza verso la vicina struttura ospedaliera per essere sottoposto a una serie di ulteriori accertamenti clinici.

I medici dovranno analizzare nel dettaglio la memoria del dispositivo elettrico per comprendere con esattezza le cause specifiche che hanno generato questa nuova e pericolosa aritmia cardiaca.